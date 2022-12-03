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Эстонии придется противостоять российскому блоку за право председательства в ОБСЕ

Эвелин Калдоя
Эстонии придется противостоять российскому блоку за право председательства в ОБСЕ
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Заседание ОБСЕ в Лодзи
Заседание ОБСЕ в Лодзи Фото: Michal Dyjuk

Хотя в Википедии уже написано, что Эстония будет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, на самом деле это еще не подтверждено.

Если точнее – ОБСЕ является организацией, основанной на консенсусе, и Россия отказывается дать свое согласие. «Амбиции нашего председательства сохраняются, но по этому вопросу нет продвижения вперед», – заявил посол, представляющий Эстонию в ОБСЕ Сандер Сооне.

На этой неделе на встречу министров иностранных дел в Лодзи, организованную нынешним председательством Польши, прибыли представители нескольких стран, чтобы спросить Урмаса Рейнсалу, уверена ли Эстония в своем желании занять эту роль. По словам министра иностранных дел Эстонии, он твердо подтвердил свой план. «Это моя однозначная позиция», – сказал он журналистам Postimees.

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