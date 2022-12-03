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Страшные кадры: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение

AFP/BNS/PM
Страшные кадры: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение
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Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

На острове Ява в Индонезии сегодня прошло мощное землетрясение, вызвавшее панику в городах, сообщений о жертвах и предупреждения о цунами не поступало.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центре между провинциями Западная Ява и Центральная Ява, в 18 километрах от города Банджар на глубине 112 километров.

21 ноября в результате землетрясения в городе Чанджур на Западной Яве погиб по меньшей мере 331 человек и около 600 получили ранения.

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