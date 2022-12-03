На острове Ява в Индонезии сегодня прошло мощное землетрясение, вызвавшее панику в городах, сообщений о жертвах и предупреждения о цунами не поступало.
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Страшные кадры: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение
Страшные кадры: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центре между провинциями Западная Ява и Центральная Ява, в 18 километрах от города Банджар на глубине 112 километров.
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