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В Финляндии будут проверять происхождение денег при сделках с недвижимостью

rus.postimees.ee
В Финляндии будут проверять происхождение денег при сделках с недвижимостью
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Хельсинки. Снимок иллюстративный.
Хельсинки. Снимок иллюстративный. Фото: Вера Копти.

Комитет по обороне финского парламента предлагает ужесточить контроль за приобретением недвижимости иностранцами. После изменений в законе у государства появится приоритетное право в покупке недвижимости, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Таким образом, парламентский комитет по обороне поддержал законопроект правительства, согласно которому сделки с недвижимостью, совершаемые иностранцами, будут проверяться более тщательно. Теперь комитет, по предложению правительства, должен подготовить доклад.

После изменений в законе у государства появится приоритетное право в покупке недвижимости, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, Министерство обороны сможет проверять, откуда у покупателей средства для покупки.

Рассматриваемые в настоящее время поправки касаются только сделок с недвижимостью, а не продажи доли в жилье. Власти думают, можно ли распространить контроль и на сделки с квартирами.

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