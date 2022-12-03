Комитет по обороне финского парламента предлагает ужесточить контроль за приобретением недвижимости иностранцами. После изменений в законе у государства появится приоритетное право в покупке недвижимости, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности.
В Финляндии будут проверять происхождение денег при сделках с недвижимостью
В Финляндии будут проверять происхождение денег при сделках с недвижимостью
Таким образом, парламентский комитет по обороне поддержал законопроект правительства, согласно которому сделки с недвижимостью, совершаемые иностранцами, будут проверяться более тщательно. Теперь комитет, по предложению правительства, должен подготовить доклад.
После изменений в законе у государства появится приоритетное право в покупке недвижимости, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, Министерство обороны сможет проверять, откуда у покупателей средства для покупки.
Рассматриваемые в настоящее время поправки касаются только сделок с недвижимостью, а не продажи доли в жилье. Власти думают, можно ли распространить контроль и на сделки с квартирами.
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