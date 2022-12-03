Очень быстрая инфляция затрудняет измерение и интерпретацию экономики. Хотя обороты компаний быстро растут, ВВП снижается, и это будет иметь место и в следующих кварталах, пишет в своем еженедельном комментарии экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Михкель Нестор: пока потребителям удавалось противостоять инфляции, но в ближайшие месяцы все изменится
Экономика растет и падает одновременно
Тот факт, что в третьем квартале текущего года экономика Эстонии сократилась на 2,4%, стал неприятным сюрпризом. Не то чтобы кто-то предсказывал рост экономики, но если такая паршивая цифра была собрана еще в конце лета, то я не знаю, что еще может принести последний квартал. Конечно, стоит заранее сказать, что будущие пересмотры, вероятно, немного изменят цифру ВВП. Переводить цифры в текущих экономических условиях – настоящая головная боль для статистиков, потому что цены растут быстро и в суматохе разных входов-выходов очень сложно окончательно сказать, какая часть номинального роста была, так сказать, «реальной». В конце концов, изменение номинального ВВП, измеренного в стандартных евро, в третьем квартале ушло почти на 14% в плюсс.
На сложность задачи указывает рассмотрение изменения добавленной стоимости по направлениям деятельности. Согласно этому, например, добавленная стоимость в сельском и лесном хозяйстве снизилась почти на 90%, в бурно развивающемся энергетическом секторе, в номинальных ценах – более чем на 40%, а в остальном чрезвычайно стабильном секторе водоснабжения и обращения с отходами – на 25%. В то же время, по данным Департамента статистики Эстонии, добавленная стоимость в постоянных ценах увеличилась в строительной и обрабатывающей промышленности, где экономическая ситуация в третьем квартале была явно слабой, а объемы как строительства, так и производства упали. Теперь посмотрим, где ситуация действительно плохая или хорошая.
Несколько более ясная картина вырисовывается, если посмотреть на динамику ВВП по методу потребления. Из нее выходит, что наибольший негативный вклад внесло ослабление внешнеторговой конъюнктуры. Экспорт в третьем квартале хорошо вырос сам по себе, аж на 3,6%, но за счет услуг, а не товаров. Однако рост импорта был значительно выше роста экспорта – 6,2%, что привело внешнюю торговлю Эстонии к очень серьезному дефициту. Негативное влияние на частное потребление оказала также рекордно высокая инфляция, которая снизилась на 0,4% в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом.
Рецессия, вероятно, усугубится
Если показатель ВВП за третий квартал уже был таким низким, следует считать вероятным, что мы увидим еще худший показатель за четвертый квартал. База сравнения прошлого года высока, но состояние экономики явно слабее.
Главной заботой стал крупнейший сектор экономики Эстонии, промышленность. Согласно последним опубликованным данным, промышленное производство в октябре сократилось почти на 6%. При этом снижение объемов производства носит массовый характер и произведено меньше продукции, чем в прошлом году, практически во всех основных отраслях. Помимо реальных объемов производства, вызывает беспокойство и перспектива будущего.
Индекс новых экспортных заказов упал до очень низкого уровня в историческом плане, что свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы улучшения ситуации не ожидается. Лесная и мебельная промышленность находится в худшем состоянии из-за упадка на рынке недвижимости стран Северной Европы, особенно Швеции.
Поскольку цены на недвижимость в Швеции продолжают падать, а количество новых разрешений на строительство сократилось почти на треть, мы не можем прогнозировать быстрое восстановление нормальной экономики в этой сфере. Таким образом, более низкие объемы продаж кажутся реальностью как минимум на весь 2023 год, если не дольше.
Со стороны внутреннего потребления пока дела обстоят намного лучше, но есть также признаки того, что ситуация меняется. В розничной торговле объемы продаж снижаются уже два месяца подряд,однако это в значительной степени основано на высокой сравнительной базе прошлого года, когда деньги второй пенсионной ступени были широко распространены в магазинах.
Если до сих пор домохозяйствам удавалось противостоять инфляции, то ближайшие месяцы должны, наконец, принести перемены. А именно, высокие цены на энергоносители до сих пор были несколько так называемыми «виртуальными», потому что теплой осенью их не требовалось так много. Увеличившиеся в настоящее время объемы потребления превращают эти виртуальные цены в счета за отопление, которые на самом деле высоки и, следовательно, оставляют меньше денег на потребление. С другой стороны, конечно, нужно иметь в виду, что эстонский рынок труда все еще находится в отличном состоянии, несмотря на новости о некоторых увольнениях.
Упадок приносит возможности
Хотя сегодняшнюю экономическую ситуацию еще рано называть кризисом, она уже открывает новые возможности. Если сегодня высокие цены на энергоносители ложатся тяжелым бременем на экономику, они также полезны, потому что заставили и домохозяйства, и компании пересмотреть, насколько эффективно они используют энергию. Помимо энергоэффективности, настоящая золотая лихорадка идет и в области возобновляемых источников энергии, и нельзя исключать, что такой движущий фактор действительно однажды позволит Эстонии покрывать 100% своих энергетических потребностей за счет неископаемых источников.
Поиск эффективности может быть более широким ключевым словом этой новой экономической ситуации. В последние годы экономика Эстонии росла очень быстро, и в этом свете были приняты неустойчивые решения. Таким образом, нынешние увольнения, более экономное поведение при кредитовании из-за повышения процентных ставок и новое поведение потребителей, обусловленное инфляцией, следует интерпретировать как нормальный процесс экономической адаптации, который, в конце концов, даст нам более сильную и лучшую экономику.