Михкель Нестор: пока потребителям удавалось противостоять инфляции, но в ближайшие месяцы все изменится

Поскольку цены на недвижимость в Швеции продолжают падать, а количество новых разрешений на строительство сократилось почти на треть, мы не можем прогнозировать быстрое восстановление нормальной экономики в этой сфере. Таким образом, более низкие объемы продаж кажутся реальностью как минимум на весь 2023 год, если не дольше.

Со стороны внутреннего потребления пока дела обстоят намного лучше, но есть также признаки того, что ситуация меняется. В розничной торговле объемы продаж снижаются уже два месяца подряд,однако это в значительной степени основано на высокой сравнительной базе прошлого года, когда деньги второй пенсионной ступени были широко распространены в магазинах.

Если до сих пор домохозяйствам удавалось противостоять инфляции, то ближайшие месяцы должны, наконец, принести перемены. А именно, высокие цены на энергоносители до сих пор были несколько так называемыми «виртуальными», потому что теплой осенью их не требовалось так много. Увеличившиеся в настоящее время объемы потребления превращают эти виртуальные цены в счета за отопление, которые на самом деле высоки и, следовательно, оставляют меньше денег на потребление. С другой стороны, конечно, нужно иметь в виду, что эстонский рынок труда все еще находится в отличном состоянии, несмотря на новости о некоторых увольнениях.

Упадок приносит возможности

Хотя сегодняшнюю экономическую ситуацию еще рано называть кризисом, она уже открывает новые возможности. Если сегодня высокие цены на энергоносители ложатся тяжелым бременем на экономику, они также полезны, потому что заставили и домохозяйства, и компании пересмотреть, насколько эффективно они используют энергию. Помимо энергоэффективности, настоящая золотая лихорадка идет и в области возобновляемых источников энергии, и нельзя исключать, что такой движущий фактор действительно однажды позволит Эстонии покрывать 100% своих энергетических потребностей за счет неископаемых источников.