В Иране пересматривается требование носить хиджаб

Протесты вспыхнули после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини 16 сентября после задержания полицией нравов. Ее арестовали якобы за нарушение дресс-кода, после чего девушка попала в больницу с травмой головы и скончалась.

Демонстранты жгли платки, демонстративно остригали волосы и скандировали антиправительственные лозунги. Все больше иранских женщин игнорируют требование носить хиджаб после смерти Амини.

Ношение хиджаба стало обязательным в стране в 1983 году, через четыре года после революции, свергнувшей поддерживаемого США шаха.

Генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери сообщил информационному агентству ISNA, что парламент и судебные органы изучают необходимость изменения закона.

Однако он не уточнил, как он может быть изменен.

Президент Эбрагим Раиси заявил в субботу, что республиканский и исламистский столпы Ирана закреплены в конституции.

«Однако существуют методы реализации конституции, допускающие гибкость», — сказал он в телеобращении.

На этой неделе генерал Корпуса стражей исламской революции заявил, что в ходе протестов было убито более 300 человек.