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В Иране пересматривается требование носить хиджаб

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В Иране пересматривается требование носить хиджаб
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Иранские девочки, сняв хиджабы, показывают средний палец фотографии президента Али Хаменеи, одному из ближайших соратников лидера Исламской революции.
Иранские девочки, сняв хиджабы, показывают средний палец фотографии президента Али Хаменеи, одному из ближайших соратников лидера Исламской революции. Фото: twitter

Парламент и судебная система Ирана пересмотрят закон, требующий от женщин покрывать голову из-за продолжающихся протестов, заявил вчера генеральный прокурор страны.

Протесты вспыхнули после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини 16 сентября после задержания полицией нравов. Ее арестовали якобы за нарушение дресс-кода, после чего девушка попала в больницу с травмой головы и скончалась.

Демонстранты жгли платки, демонстративно остригали волосы и скандировали антиправительственные лозунги. Все больше иранских женщин игнорируют требование носить хиджаб после смерти Амини.

Ношение хиджаба стало обязательным в стране в 1983 году, через четыре года после революции, свергнувшей поддерживаемого США шаха.

Генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери сообщил информационному агентству ISNA, что парламент и судебные органы изучают необходимость изменения закона.

Однако он не уточнил, как он может быть изменен.

Президент Эбрагим Раиси заявил в субботу, что республиканский и исламистский столпы Ирана закреплены в конституции.

«Однако существуют методы реализации конституции, допускающие гибкость», — сказал он в телеобращении.

На этой неделе генерал Корпуса стражей исламской революции заявил, что в ходе протестов было убито более 300 человек.

Базирующаяся в Осло неправительственная организация «Права человека в Иране» (IHR) объявила во вторник, что по меньшей мере 448 человек были убиты силами безопасности во время протестов.

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