Парламент и судебная система Ирана пересмотрят закон, требующий от женщин покрывать голову из-за продолжающихся протестов, заявил вчера генеральный прокурор страны.
В Иране пересматривается требование носить хиджаб
Протесты вспыхнули после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини 16 сентября после задержания полицией нравов. Ее арестовали якобы за нарушение дресс-кода, после чего девушка попала в больницу с травмой головы и скончалась.
Демонстранты жгли платки, демонстративно остригали волосы и скандировали антиправительственные лозунги. Все больше иранских женщин игнорируют требование носить хиджаб после смерти Амини.
Ношение хиджаба стало обязательным в стране в 1983 году, через четыре года после революции, свергнувшей поддерживаемого США шаха.
Генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери сообщил информационному агентству ISNA, что парламент и судебные органы изучают необходимость изменения закона.
Однако он не уточнил, как он может быть изменен.
Президент Эбрагим Раиси заявил в субботу, что республиканский и исламистский столпы Ирана закреплены в конституции.
«Однако существуют методы реализации конституции, допускающие гибкость», — сказал он в телеобращении.
На этой неделе генерал Корпуса стражей исламской революции заявил, что в ходе протестов было убито более 300 человек.
Базирующаяся в Осло неправительственная организация «Права человека в Иране» (IHR) объявила во вторник, что по меньшей мере 448 человек были убиты силами безопасности во время протестов.