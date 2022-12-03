82% всех женщин-депутатов в течение срока своих полномочий сталкивались с психологическим насилием, пишет в своем блоге Кристийна Лухт, руководитель отдела политики помощи жертвам в Министерстве социальных дел.
Министерство социальных дел: кибербуллинг снижает волю женщин к участию в политике
По ее словам, психологическое насилие и кибербуллинг заставляет многих женщин отказаться от участия в политике и общественной жизни. Участие женщин обсуждается, например, в резолюции 1325 Совета Безопасности ООН («Женщины, мир и безопасность»), которая призывает государства расширить участие женщин на всех уровнях принятия решений как местных и национальных, так и международных организаций. «Но если политическая активность женщин сопровождается психологическим давлением и кибербуллингом, мы в конечном итоге теряем их голос», – подчеркивает Кристийна Лухт.
Объявляя на этой неделе о проведении в марте 2023 года парламентских выборов, президент Эстонии Алар Карис сказал, что у каждого есть возможность заявить о своем мнении и взглядах. Для общества очень важно, чтобы у женщин было желание и стремление вносить свой вклад в его развитие. «Способствует ли этому наша сегодняшняя культура публичных дебатов и дискуссий?», – задается вопросом Лухт.
Аналитик приводит данные международной статистики, что как минимум каждая десятая жительница Европы сталкивалась с травлей в интернете. Во всем мире 85% женщин испытали сами или стали свидетелями насилия в отношении женщин на цифровых каналах. Более двух миллионов женщин были вынуждены сменить номер телефона или даже переехать, чтобы избавиться от преследователя. 2/3 женщин, подвергшихся домогательствам в киберпространстве, также подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны своего партнера.
«Женщины подвергаются опасности, обмениваясь личными фотографиями и видео в социальных сетях, они сталкиваются со слежкой через смарт-устройства, угрозами и запугиванием в социальных сетях или сообщениях, – сообщила Кристийна Лухт. – Социально и политически активным женщинам приходится терпеть оскорбления от незнакомых людей и угрозы физического и сексуального насилия в комментариях к публикациям».
По ее словам, не секрет, что эти явления присущи и эстонской онлайн-среде, с ними сталкиваются женщины и в Эстонии, проявляющие активность в социальной и политической жизни. Печальным фактом остается то, что 82% всех женщин-парламентариев в мире за время своего пребывания в должности подвергались сексистским высказываниям, угрозам или преследованиям.
Как предотвратить насилие против женщин - на этот вопрос нет простого ответа. «Для развития общества без насилия крайне важна политическая воля, наша политика должна в равной степени поддерживать экономическое благополучие и независимость женщин и мужчин, а также их участие в разных сферах жизни и на разных уровней власти. Особенно большая ответственность возложена на политиков, образовательные учреждения и работодателей. Наша система образования и различные планы действий должны предусматривать предотвращение насилия в отношении женщин, обеспечение равных возможностей и прав детей и других социально уязвимых групп», – отметила Лухт.
Во-вторых, насилие в отношении женщин базируется на существующих установках и ожиданиях относительно гендерных ролей. До сих пор считается, что стремление к победе и сила присущи мужчинам, а пассивность и покорность — женщинам. «Нам нужно развивать эмпатию и навыки создания и поддержания позитивных, взаимоуважительных отношений. Такие программы, как «Освободимся от травли!» (Kiusamisest vabaks), игра на развитие навыков поведения VEPA, программа «Здоровые и безопасные отношения», направленная на предотвращение насилия на свиданиях, помогают изменить общественное отношение», – напомнила Кристийна Лухт.
По ее словам, в настоящее время роль мужчин и мальчиков в предотвращении насилия все еще невелика, но именно мужчины должны больше способствовать тому, чтобы насилие в отношении женщин сошло на нет. Известные мужчины иногда высказываются на эту тему, например, в кампании «Армия против насилия в семье», однако необходимы ежедневные действия, стопроцентное вмешательство в ситуацию, когда видно, что кто-то подвергается нападкам из-за своего пола. Все это напрямую касается ценностей в семейных отношениях, а также установок относительно сексуального поведения – что допустимо, а что нет.
В-третьих, важно наличие адекватного правового пространства. Насилие должно быть запрещено и наказуемо. В Эстонии все чаще возникает вопрос о том, достаточно ли действующей регуляции сексуального насилия. И правомерно ли требование законодательства, что в случае угроз убийством или причинением вреда здоровью для возбуждения дела должны быть основания опасаться осуществления угрозы? Это очень беспокоит женщин-кандидатов и будущих женщин-парламентариев, которые, возможно, никогда не встречались с угрожающим им человеком лично и не могут оценить, насколько реальна та или иная угроза.
В-четвертых, чтобы остановить насилие и предотвратить повторную виктимизацию, необходима эффективная система поддержка жертв. По сравнению со многими странами ситуация в Эстонии уже на очень хорошем уровне – по всей стране действуют специалисты в области помощи жертвам, в каждом уезде есть центры поддержки женщин, которые предлагают помощь и поддержку жертвам насилия и их детям. В Эстонии действуют четыре центра помощи жертвам сексуального насилия, которые ежедневно и круглосуточно оказывают жертвам бесплатную медицинскую помощь. Мы должны особенно отметить то, что помощь оказывалась на том же уровне во время пандемии COVID-19. Так было не во всех странах.
В настоящее время Рийгикогу рассматривает новый закон о помощи жертвам, вступив в силу в начале апреля 2023 года, он обеспечит несколько важных нововведений. Отныне жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать психиатрическую помощь, поддерживающую восстановление после травмы, независимо от того, возбуждено уголовное производство или нет. Новый закон также предоставляет учреждениям более широкие возможности для сотрудничества, благодаря которому больше жертв насилия смогут получить помощь. Мы улучшили содержание и условия центра поддержки женщин, восстановительного правосудия и помощи жертвам торговли людьми, а также психологической помощи, поддерживающей восстановление после травмы.
«Как один из авторов нового закона о помощи жертвам, во время его разработки я сотрудничала со многими специалистами – полицией, прокуратурой, общественными организациями, специалистами по защите данных и юристами. Сообща мы делали все возможное, чтобы проанализировать все нюансы и понять, что нужно в первую очередь жертве насилия, каким способом государство может эффективнее помочь ей и поддержать человека, вырвавшегося из порочного круга насилия», – отмечает Кристийна Лухт.
По ее словам, мы умеем помогать жертвам, однако нам предстоит пройти долгий путь к обществу без насилия – в частной жизни, в публичном или киберпространстве. Важно, чтобы на этом пути женщины Эстонии имели достаточно смелости, чтобы заявлять о себе, принимать участие в политике, отстаивать принципы нулевой толерантности к насилию и все необходимые для этого решения. Чтобы мы могли достичь этих целей и равновесия в обществе, мужчины и женщины должны действовать сообща.