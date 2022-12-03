Министерство социальных дел: кибербуллинг снижает волю женщин к участию в политике

По ее словам, в настоящее время роль мужчин и мальчиков в предотвращении насилия все еще невелика, но именно мужчины должны больше способствовать тому, чтобы насилие в отношении женщин сошло на нет. Известные мужчины иногда высказываются на эту тему, например, в кампании «Армия против насилия в семье», однако необходимы ежедневные действия, стопроцентное вмешательство в ситуацию, когда видно, что кто-то подвергается нападкам из-за своего пола. Все это напрямую касается ценностей в семейных отношениях, а также установок относительно сексуального поведения – что допустимо, а что нет.

В-третьих, важно наличие адекватного правового пространства. Насилие должно быть запрещено и наказуемо. В Эстонии все чаще возникает вопрос о том, достаточно ли действующей регуляции сексуального насилия. И правомерно ли требование законодательства, что в случае угроз убийством или причинением вреда здоровью для возбуждения дела должны быть основания опасаться осуществления угрозы? Это очень беспокоит женщин-кандидатов и будущих женщин-парламентариев, которые, возможно, никогда не встречались с угрожающим им человеком лично и не могут оценить, насколько реальна та или иная угроза.