Журналисты: не должно быть ситуации, когда какой-то тупица может использовать госбюджет для повышения своей популярности

Комментируя введение потолка цен на нефть, Айнар Рууссаар сказал, что он не уверен, что это затормозит финансируемую Кремлем войну в Украине.

Марек Страндберг сказал, что каждый доллар подпитывает военную машину и что Россия годами развивала систему, в которой она является продавцом природных ресурсов, и не стыдится этого. Он добавил, что при установленном ценовом потолке, вероятно, будет какое-то снижение цен.

Игнар Фьюк обратил внимание на то, что ни одна из санкций не является абсолютной, и их водействие может наступить только через 4-5 месяцев, они могут внедряться выборочно, но это не последний шаг.

По мнению Страндберга, споры между Россией и остальным миром могут длиться годами, и на данный момент все поняли, что война быстро не закончится. «Мы должны принять тот факт, что на войне есть те, кто обогащается, и те, кто много теряет».

По словам Фьюка, совершенно ясно, что никто не пойдет против России военными средствами, эта война закончится после истощения России. Он добавил, что заявление о том, что санкции затрагивают нас больше, чем Россию, является излишним пессимизмом.

«Мы должны принять тот факт, что на войне есть те, кто обогащается, и те, кто много теряет».