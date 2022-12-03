В передаче Keskpäevatund Айнар Рууссаар, Игнар Фьюк и Марек Страндберг обсудили потолок цен на нефть, крышевые деньги и преподавание русского языка в эстонских школах.
Журналисты: не должно быть ситуации, когда какой-то тупица может использовать госбюджет для повышения своей популярности
Комментируя введение потолка цен на нефть, Айнар Рууссаар сказал, что он не уверен, что это затормозит финансируемую Кремлем войну в Украине.
Марек Страндберг сказал, что каждый доллар подпитывает военную машину и что Россия годами развивала систему, в которой она является продавцом природных ресурсов, и не стыдится этого. Он добавил, что при установленном ценовом потолке, вероятно, будет какое-то снижение цен.
Игнар Фьюк обратил внимание на то, что ни одна из санкций не является абсолютной, и их водействие может наступить только через 4-5 месяцев, они могут внедряться выборочно, но это не последний шаг.
По мнению Страндберга, споры между Россией и остальным миром могут длиться годами, и на данный момент все поняли, что война быстро не закончится. «Мы должны принять тот факт, что на войне есть те, кто обогащается, и те, кто много теряет».
По словам Фьюка, совершенно ясно, что никто не пойдет против России военными средствами, эта война закончится после истощения России. Он добавил, что заявление о том, что санкции затрагивают нас больше, чем Россию, является излишним пессимизмом.
«Мы должны принять тот факт, что на войне есть те, кто обогащается, и те, кто много теряет».
Говоря об инфляции, Фьюк сказал, что она уже почти год сопровождает нас и некоторые этапы пройдены. Он сказал, что сначала люди покупали товары, чтобы получить их по прежней цене, затем они использовали запасы, а затем изменилась структура потребления. Сейчас наступило сокращение потребления. По словам Фьюка, инфляция либо снизится, либо мы к ней привыкнем.
Страндберг, говоря об инфляции, предостерег от политиков, обещающих регулировать цены.
Участники программы раскритиковали как крышевые деньги, так и систему их распределения. По мнению Фьюка, очень неправильно наличие в бюджете персональной строки расходов, решения по которой принимает только один человек.
Рууссаар сказал, что больше не понимает, кто строит детские сады и ремонтирует крыши школам. «Оказывается, это Министерство внутренних дел».
По мнению Страндберга, эстонская политическая система местами бессмыслено раскидывается крышевыми деньгами. «Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы такая узаконенная коррупция продолжалась. Не должно быть такого, чтобы какой-нибудь тупица, желающий получить свои голоса, получает возможность использовать государственный бюджет для повышения своей популярности». Он добавил, что Эстонии нужны школы и дороги, но обязательно ли это должно быть частью ежегодного цирка?
Фьюк удивился тому, как на такое согласилась предыдущий министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, он сказал, что это не могло быть без согласия всей коалиции.
«Такие возможности строить школы и детские сады министром внутренних дел или больницы и тюрьмы министром культуры являются девиацией, с целью использования какого-то преимущества для закрепления своей власти, чтобы переизбраться 5 марта, чтобы купить голоса избирателей. Фокус этой темы должен быть на переговорах по коалиционному соглашению».
«Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы такая узаконенная коррупция продолжалась».
В программе также говорилось об обязательном изучении русского языка как второго, что до сих пор практикуется в эстонских школах. По мнению Страндберга, русский язык раньше был действительно необходим для жизни в этом регионе, но теперь он уже не нужен. Он объяснил, что нет смысла учить язык, которым ты не пользуешься.
Рууссаар также считает, что, возможно, дети в качестве второго обязательного языка могли бы учить язык, на котором говорят в Европе.
Фьюк отметил, что, вероятно, будет сложно заменить русский язык другим языком, потому что у нас нет учителей. «Шаг к этому изменению должен начинаться с высшего образования».