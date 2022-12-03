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Видео ⟩ В Латвии автолюбители протестировали новую полицейскую машину: ее будет трудно распознать

rus.tvnet.lv
В Латвии автолюбители протестировали новую полицейскую машину: ее будет трудно распознать
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Фото: Lita Millere/LETA

Такого автомобиля многие участники дорожного движения еще не видели, да и многие, наверное, не хотели бы видеть. Ведущие передачи Zebra протестировали новый автомобиль дорожной полиции Латвии, пишет Rus.TVNET.

Ожидается, что на дорогах Латвии появится еще не один такой Volkswagen. Эти мощные автомобили оснащены радаром, который молниеносно выводит на экран в салоне данные движущихся автомобилей – скорость, номерной знак, техосмотр, ОСТА и т.д. Автомобили также оборудованы пятью камерами, способными фиксировать нарушения с разных ракурсов.

По сравнению со старыми автомобилями дорожной полиции, на новых полицейское спецоборудование, такое как антенны и мигалки, еще менее заметно. Поэтому распознать транспортное средство в движении будет достаточно сложно. Сотрудники дорожной полиции признают, что на данный момент участники дорожного движения еще не узнают новые автомобили и чувствуют, будто рядом нет полиции.

Правоохранительные органы отмечают, что время от времени на спортивной трассе они «освежают» навыки, чтобы в случае необходимости иметь возможность вести погоню. Поэтому от стражей порядка лучше даже не пытаться убегать.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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