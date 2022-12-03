Видео ⟩ В Латвии автолюбители протестировали новую полицейскую машину: ее будет трудно распознать

Ожидается, что на дорогах Латвии появится еще не один такой Volkswagen. Эти мощные автомобили оснащены радаром, который молниеносно выводит на экран в салоне данные движущихся автомобилей – скорость, номерной знак, техосмотр, ОСТА и т.д. Автомобили также оборудованы пятью камерами, способными фиксировать нарушения с разных ракурсов.

По сравнению со старыми автомобилями дорожной полиции, на новых полицейское спецоборудование, такое как антенны и мигалки, еще менее заметно. Поэтому распознать транспортное средство в движении будет достаточно сложно. Сотрудники дорожной полиции признают, что на данный момент участники дорожного движения еще не узнают новые автомобили и чувствуют, будто рядом нет полиции.

Правоохранительные органы отмечают, что время от времени на спортивной трассе они «освежают» навыки, чтобы в случае необходимости иметь возможность вести погоню. Поэтому от стражей порядка лучше даже не пытаться убегать.