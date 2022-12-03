В Швеции пропал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов – известный критик Рамзана Кадырова

Не позднее 1 декабря в телеграме появились сообщения об убийстве Абдурахманова. Было опубликовано видео с якобы мертвым блогером, но в комментариях несколько пользователей указали, что на видео другой человек.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил изданию «Кавказский узел», что заслуживающей доверия информации о гибели Абдурахманова не поступало. «По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено», – сказал Албаков.

Представители «Вайфонда» также сказали «Кавказскому узлу», что не склонны доверять сообщениям о гибели Абдурахманова. При этом в организации заявили, что блогер уже какое-то время не выходит на связь. 3 декабря «Вайфонд» в своем телеграм-канале сообщил, что Абдурахманов все еще не вышел на связь. Также больше не доступен его брат Мохмад Абдурахманов.

Последнее видео на ютьюб-канале Абдурахманова, у которого 475 тысяч подписчиков, появилось 7 ноября. В нем блогер рассказал о начале работы политической партии «Голос Чечении». Как пишет «Кавказский узел», обычно Абдурахманов публикует свои ролики примерно раз в неделю. Столь длительных перерывов на его канале в этом году еще не было.