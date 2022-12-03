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Будьте осторожны: на Эстонию надвигается снегопад

BNS
Будьте осторожны: на Эстонию надвигается снегопад
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Снегопад в Таллинне.
Снегопад в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Снежные облака в ночь на воскресенье достигнут южной части Эстонии и продолжат распространяться на север, оставив нетронутыми, вероятно, только северо-западную часть Эстонии.

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. До полуночи снегопад возможен местами, после полуночи в южной части Эстонии пройдет более обширный снегопад, который распространится дальше на север. Ветер преимущественно восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов ниже нуля, на севере Эстонии до -14 градусов. На побережье островов температура воздуха иногда поднимется до нуля градусов.

На Чудском озере ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Высота волны в свободной ото льда воде 0,3-0,8 метра. Утром начнется снегопад. Видимость хорошая, в осадках ограниченная. Температура воздуха 4-7 градусов мороза.

В воскресенье днем в Эстонии будет облачно. Временами снегопад, а на побережье островов также мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от -4 до +1 градуса.

На Чудском озере юго-восточный ветер, 3-8 м/сек. Высота волны в свободной ото льда воде 0,3-0,8 метра. Временами снегопад. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха 1-3 градусов мороза.

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