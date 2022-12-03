Будьте осторожны: на Эстонию надвигается снегопад

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. До полуночи снегопад возможен местами, после полуночи в южной части Эстонии пройдет более обширный снегопад, который распространится дальше на север. Ветер преимущественно восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов ниже нуля, на севере Эстонии до -14 градусов. На побережье островов температура воздуха иногда поднимется до нуля градусов.