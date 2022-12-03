Швеция впервые выдала Турции члена рабочей партии Курдистана

В пятницу Стокгольм передал Анкаре члена рабочей партии Курдистана (РПК) Махмута Тата. Ранее Тат был осужден за принадлежность к организации и приговорен к шести годам и десяти месяцам тюремного закючения в Швеции.

В 2015 году Махмут Тат бежал в Швецию и запросил политичекое убежище, но получил отказ.

Сейчас Махмут Тат уже прибыл в Стамбул. Его доставили в полицейский участок для медосмотра и задержания.

Швеция и Финляндия подали заявления о вступлении в НАТО а мае этого года, но Турция отказывалась дать свое согласие на их вступление, из-за политики стран остносительно РПК, признанной в Турции террористической организацией. Турция требовала выдачи всех членов РПК, но Стокгольм и Хельсинки отказались.

Уже в июне Швеции и Финляндии пришлось заключить соглашение с Турцией о выдаче членов РПК и закрвытии всех связаных с ней организаций.