Иран запросил помощь РФ для подавления протестов

По данным II, документы свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри страны. В файлах есть свидетельства того, что РФ прослушивает западные источники для оценки силы протестного движения.

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 26 октября во время совместного брифинга с координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джоном Кирби говорила, что Москва может консультировать Тегеран, опираясь на свой опыт в подавлении демонстраций.

Кирби: Власти РФ могут рассматривать возможность поддержки Ирана

«Иран и Россия сближаются по мере усиления их изоляции, – отмечала Карин Жан-Пьер. – Наше послание Ирану крайне ясно: прекратите убивать свой народ и посылать оружие в Россию для убийства украинцев».

Кирби в свою очередь отметил, что Карин Жан-Пьер приводила факты. «Мы знаем, что они (власти РФ. - Ред.) могут рассматривать возможность оказания какой-то поддержки Ирану в подавлении протестующих. И, к сожалению, у России есть опыт в этом», – отметил он.

«Это еще один пример того, как Россия и Иран ведут совместную работу, нарушая не только права человека и гражданские права жителей ИРИ, но и, безусловно, подвергая дальнейшей опасности жизни украинцев», – добавил Джон Кирби.

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