С пятницы по субботу проходили добровольные учения, организованные для ключевого состава резервистов батальона снабжения. Процент участия, по словам командира батальона, оказался выше ожидаемого.
На сборы явилось больше резервистов, чем ожидалось
Учения были посвящены проверке и отработке навыков стрельбы, а также обсуждению основных планов действий с точки зрения батальона и подразделения.
Батальон снабжения является структурным подразделением, относящимся к Командованию обеспечения Сил обороны. Его задачей является организация снабжения частей Сил обороны необходимыми средствами и обеспечение бесперебойной поддержки и обслуживания. Батальон снабжения также организует полевые учения и готовит резервные части военного времени.
«Среди личного состава запаса батальона снабжения царит особое чувство сплоченности, которое глубже, чем простая командная работа. Это чувство долга и связь между людьми, которые знают, что от них во многом зависит готовность и поддержка боевых частей Сил обороны», – сказал подполковник Марко Ланд, командир батальона снабжения, охарактеризовав явку резервистов на учения, как превысившую всякие ожидания.
Ланд добавил, что каждое подразделение Сил обороны должно поддерживать постоянную связь со своими резервами. В связи с реорганизацией в течение последних шести месяцев, для батальона снабжения обновление знаний резервистов о своей части и задачах стало еще более важным.
Предшественником батальона снабжения была материальная служба, выполнявшая аналогичные задачи до лета этого года. Подразделение, преобразованное в батальон, обладает большими возможностями и повышенной гибкостью для тыловой поддержки Сил обороны.
Помимо командного элемента, в новую структуру вошли рота снабжения и ремонтная рота, которые разделены на специализированные группы и отряды. Помимо развития действительного личного состава батальона, все большее внимание уделяется подготовке личного состава резерва военного времени.
«Задачи батальона снабжения несколько отличаются от типичной боевой части, поскольку он отвечает за поддержку боевых частей в основном за счет снабжения их снаряжением, боеприпасами, вооружением, а также за счет ремонта и технического обслуживания бронетанковой и колесной техники, если резюмировать в очень общих чертах. В связи с этим у нас есть много специальностей, требующих конкретных технических знаний, и часто ключевые лица в подразделениях – профильные специалисты, а не только командиры подразделений», – пояснил штабной сержант Янек Лооритс и добавил, что сбор, организованный для небольшого числа личного состава, – это только первый шаг, а работа с личным составом резерва только набирает обороты и будет продолжаться.