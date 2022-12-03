На сборы явилось больше резервистов, чем ожидалось

«Задачи батальона снабжения несколько отличаются от типичной боевой части, поскольку он отвечает за поддержку боевых частей в основном за счет снабжения их снаряжением, боеприпасами, вооружением, а также за счет ремонта и технического обслуживания бронетанковой и колесной техники, если резюмировать в очень общих чертах. В связи с этим у нас есть много специальностей, требующих конкретных технических знаний, и часто ключевые лица в подразделениях – профильные специалисты, а не только командиры подразделений», – пояснил штабной сержант Янек Лооритс и добавил, что сбор, организованный для небольшого числа личного состава, – это только первый шаг, а работа с личным составом резерва только набирает обороты и будет продолжаться.