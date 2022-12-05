Эксперт: цены на недвижимость достигли передела, покупателю пора торговаться

– На данный момент цены достигли предела и пошли вниз?

– Думаю, что цены достигли предела и, если и не пошли вниз, то застыли на месте. Что касается новых проектов, то застройщики все чаще устраивают небольшие кампании, в рамках которых в стоимость квартиры включается парковочное место или что-то еще.

Вторичный рынок однозначно пошел вниз, новое жилье – это пока прежний уровень цен.

– А когда цены достигнут дна?

– Никто не знает, где это дно. Большинство мнений сводится к одному.

В ближайший квартал-два падение цен будет продолжаться, но вряд ли такими темпами, которые можно назвать обвалом.

Думаю, что весной может начать появляться информация о том, что Euribor перестанет расти, и это послужит позитивным сигналом для рынка.

– Чем отличается ситуация на рынке первичной или вторичной недвижимости?

– На новом рынке сделок почти не происходит. Клиенты заняли выжидательную позицию, ждут скидок. В выжидательной позиции находятся и застройщики.

На вторичном рынке ситуация иная, там идет соревнование за то, чтобы выставить объект по оптимальной цене. В случае срочной продажи приходится понижать планку.

– Может ли на рынке недвижимости лопнуть пузырь, как в 2008 году?