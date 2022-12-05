Пн, 5.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эксперт: цены на недвижимость достигли передела, покупателю пора торговаться

Продажи падают, но не стоит ждать обвала цен
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Эксперт: цены на недвижимость достигли передела, покупателю пора торговаться
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
  • Ежемесячно продажи падают на 9%
  • Вторичный рынок пошел вниз
  • На новом рынке сделок почти нет

Добрался ли кризис до рынка недвижимости? Насколько упали к концу года продажи квартир? Возможен ли обвал цен? Чего больше всего опасаются покупатели? Что происходит с новой застройкой?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Максим Макеев.

Выдержки из беседы:

– Можно ли утверждать, что эстонский рынок недвижимости пребывает в шоковом состоянии?

– Рынок недвижимости пребывает не в лучшем состоянии, но назвать его шоковым нельзя.

– Добрался ли кризис до рынка недвижимости? И если да, то в чем это выражается?

– Однозначно, добрался.

Кризис добрался до рынка недвижимости. Выражается это в падении количества сделок по всей Эстонии.

В октябре падение составило 9% относительно сентября. В ноябре примерно такое же падение. В Таллинне количество сделок за минувший месяц сократилось на 5%. Но в годовом сравнении, если смотреть на ноябрь минувшего года, падение более значительное – порядка 45%.

– Рынок недвижимости – на краю пропасти?

– Так нельзя утверждать. Просто на тот момент пришелся пик продаж. Сейчас количество сделок уменьшилось, но они все-таки есть: рынок жив. И самое главное, что банки продолжают финансировать сделки.

– Что предпринимают девелоперы и маклеры, чтобы поддержать уровень цен и определенную стабильность на рынке?

– Застройщики ограничивают запуск новых проектов. Это позволяет создать определенный искусственный дефицит, который поддерживает уровень цен. Так что рынок новой недвижимости останется более стабильным, чем вторичный.

– Возможен ли в ближайшее время обвал цен?

– Корректировка цен возможна, но обвал вряд ли. Цены могут скорректироваться на 10–15%, а где-то и до 20%.

– На данный момент цены достигли предела и пошли вниз?

– Думаю, что цены достигли предела и, если и не пошли вниз, то застыли на месте. Что касается новых проектов, то застройщики все чаще устраивают небольшие кампании, в рамках которых в стоимость квартиры включается парковочное место или что-то еще.

Вторичный рынок однозначно пошел вниз, новое жилье – это пока прежний уровень цен.

– А когда цены достигнут дна?

– Никто не знает, где это дно. Большинство мнений сводится к одному.

В ближайший квартал-два падение цен будет продолжаться, но вряд ли такими темпами, которые можно назвать обвалом.

Думаю, что весной может начать появляться информация о том, что Euribor перестанет расти, и это послужит позитивным сигналом для рынка.

– Чем отличается ситуация на рынке первичной или вторичной недвижимости?

– На новом рынке сделок почти не происходит. Клиенты заняли выжидательную позицию, ждут скидок. В выжидательной позиции находятся и застройщики.

На вторичном рынке ситуация иная, там идет соревнование за то, чтобы выставить объект по оптимальной цене. В случае срочной продажи приходится понижать планку.

– Может ли на рынке недвижимости лопнуть пузырь, как в 2008 году?

– Такой ситуации не предвидится. Тогда все встало по причине того, что банки вообще перестали финансировать сделки. Сейчас ничего подобного не наблюдается. И по сравнению с 2008 годом теперь у людей на руках в три раза больше денег. Сейчас абсолютно другой запас прочности.

– Таллинн пока торгует недвижимостью по плану? Или тревожно и здесь?

– В столице ситуация такая же, как и по всей Эстонии. Количество сделок снизилось, вторичное жилье продается более активно, чем новое. На рынке нового жилья в основном закрываются сделки по броням, сделанным полгода назад. Все остальные квартиры стоят непроданными.

– Трудные времена и банкротство некоторых застройщиков неминуемы?

– Во времена падения экономики – это неминуемый процесс. Вряд ли он коснется крупных застройщиков. Сложнее придется мелким застройщикам, у которых меньший запас прочности.

– Нужно ли сейчас инвестировать в недвижимость?

– Именно сейчас рынок предлагает много возможностей. Во-первых, количество предложений значительно выросло, поэтому людям проще найти то, что они искали.

Во-вторых, теперь можно смело торговаться. Раньше об этом и речи не было, а сейчас можно выторговать хорошую цену.

Рынок сейчас предоставляет такие возможности.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кризис добрался до рынка недвижимости? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss
Студия Postimees: кризис добрался до рынка недвижимости? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss Фото: Madis Veltman
  • Эстонский рынок недвижимости пребывает в шоковом состоянии?
  • Что происходит с ценами? Недвижимость дешевеет?
  • Чего больше всего опасаются покупатели?
  • Добрался ли кризис до рынка недвижимости в Таллинне?
  • Успокоилась ли ситуация на арендном рынке?
  • Нужно ли в трудные времена инвестировать в недвижимость?
  • Много ли сейчас зарабатывают на покупке и продаже квартир?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss 

Ключевые слова
Наверх