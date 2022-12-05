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Студия Postimees: кризис добрался до рынка недвижимости?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: кризис добрался до рынка недвижимости?
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Насколько упали к концу года продажи квартир? Возможен ли обвал цен? Чего больше всего опасаются покупатели? Что происходит с новой застройкой?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Максим Макеев. Смотрите интервью в 14:00!

  • Эстонский рынок недвижимости пребывает в шоковом состоянии?
  • Что происходит с ценами? Недвижимость дешевеет?
  • Чего больше всего опасаются покупатели?
  • Добрался ли кризис до рынка недвижимости в Таллинне?
  • Успокоилась ли ситуация на арендном рынке?
  • Нужно ли в трудные времена инвестировать в недвижимость?
  • Много ли сейчас зарабатывают на покупке и продаже квартир?
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