Хотя работники сферы жизненно важной сферы здравоохранения должны получать достойную заработную плату, компенсирующую труд, опасный для здоровья и личной жизни, руководители эстонского государства действуют прямо противоположным образом и отказываются выделять достаточно денег для покрытия коллективного договора, гарантирующего трудовой мир, заявили участники общего собрания Союза врачей Эстонии в субботу в Вильянди.
Врачи разочарованы: правительство не выделяет денег на покрытие коллективного договора
«В основном из-за нехватки медицинских работников качественная медицинская помощь больше не доступна равномерно по всей Эстонии. Усугубляется неравенство в зависимости от места жительства и финансовых возможностей», – ссылаются врачи на предупреждение проведенного Госконтролем аудита. «Не существует простых и быстрых решений для увеличения количества медицинских работников. Прежде всего, нам необходимо сохранить существующих врачей и медсестер и создать для них наилучшие условия труда. Всемирная организация здравоохранения придает особое значение улучшению здоровья медиков и организации труда, обеспечивающих баланс между работой и личной жизнью в качестве мер по укреплению здравоохранения».
«Научные исследования доказывают, что работа в ночное время наносит вред как психическому, так и физическому здоровью, работа в выходные и праздничные дни означает отказ от общения с семьей. Работники жизненно важной сферы – здравоохранения – должны получать достойную заработную плату, которая также компенсирует труд, угрожающий здоровью и личной жизни», – говорится в заявлении. «К сожалению, в настоящее время руководители государства действуют противоположным образом, отказываясь выделять достаточные финансовые ресурсы для покрытия коллективного договора, гарантирующего трудовой мир в сфере здравоохранения».
Союз врачей Эстонии считает, что для сохранения солидарной медицинской системы срочно необходимы политические решения по увеличению финансирования сферы здравоохранения и установлению государственных стандартов уровня медицинской помощи, которая должна быть доступна рядом с домом, в уездном или региональном центре. Нагрузка на систему здравоохранения также может быть снижена, если люди осознают, что в первую очередь они сами несут ответственность за собственное здоровье. Люди могут предотвращать заболевания, участвуя в обследованиях, вакцинируясь от инфекционных заболеваний и приводя детей на медицинские осмотры.
«Эстонская медицинская общественность выражает глубочайшее уважение и поддержку украинскому народу, который борется за свободу всех нас. Российские агрессоры, бомбя больницы, убивают новорожденных и больных, но они не могут сломить оставшихся непоколебимыми украинских врачей, верных принципам врачебной этики и спасающих жизни даже в невозможных условиях», – пишет Союз врачей Эстонии.
«Эстония направила в Украину полевые госпитали, машины скорой помощи и медикаменты, наши врачи заботятся о здоровье военных беженцев. Мы не должны ни привыкать к войне, ни уставать оказывать Украине помощь. Мы призываем всех людей помогать Украине».
Врачи признают вклад эстонского государства в обеспечение безопасности и подготовку антикризисных планов. Задача врачей в критической ситуации – оказать помощь пострадавшим и в то же время обеспечить необходимую и функциональную медицинскую помощь всему населению. Врачи могут внести свой вклад в защиту страны и сограждан, выполняя свою профессиональную работу. При этом, по словам медиков, им нужна конкретная и актуальная информация от государства о том, какая именно готовность ожидается от врачей и всей медицинской системы.