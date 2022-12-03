Врачи разочарованы: правительство не выделяет денег на покрытие коллективного договора

«В основном из-за нехватки медицинских работников качественная медицинская помощь больше не доступна равномерно по всей Эстонии. Усугубляется неравенство в зависимости от места жительства и финансовых возможностей», – ссылаются врачи на предупреждение проведенного Госконтролем аудита. «Не существует простых и быстрых решений для увеличения количества медицинских работников. Прежде всего, нам необходимо сохранить существующих врачей и медсестер и создать для них наилучшие условия труда. Всемирная организация здравоохранения придает особое значение улучшению здоровья медиков и организации труда, обеспечивающих баланс между работой и личной жизнью в качестве мер по укреплению здравоохранения».

«Научные исследования доказывают, что работа в ночное время наносит вред как психическому, так и физическому здоровью, работа в выходные и праздничные дни означает отказ от общения с семьей. Работники жизненно важной сферы – здравоохранения – должны получать достойную заработную плату, которая также компенсирует труд, угрожающий здоровью и личной жизни», – говорится в заявлении. «К сожалению, в настоящее время руководители государства действуют противоположным образом, отказываясь выделять достаточные финансовые ресурсы для покрытия коллективного договора, гарантирующего трудовой мир в сфере здравоохранения».