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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннский ипподром уйдет в историю с последними скачками

Михкель Марипуу Брита-Мария Алас
Таллиннский ипподром уйдет в историю с последними скачками
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последние скачки на Таллиннском ипподроме
последние скачки на Таллиннском ипподроме Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

В субботу на Таллиннском ипподроме, недавно отметившем свое 99-летие, прошли последние соревнования по скачкам рысью перед возведением на его месте коммерческих зданий. Следующие скачки пройдут уже на новом ипподроме в волости Сауэ.

День соревнований начался в 11 часов с торжественного открытия. Помимо рысаков, на трассе опробовали себя и электромопеды и, помимо прочего, состоялся демонстрационный заезд спидвей мотоциклов. Для зрителей было открыто кафе, предлагалась возможность покататься на лошадях. День сопровождала музыка артистки Nancy.

Таллиннский ипподром был открыт 25 ноября 1923 года. Следующий сезон они проведут уже на новом ипподроме в поселке Туула.

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