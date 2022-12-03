В субботу на Таллиннском ипподроме, недавно отметившем свое 99-летие, прошли последние соревнования по скачкам рысью перед возведением на его месте коммерческих зданий. Следующие скачки пройдут уже на новом ипподроме в волости Сауэ.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннский ипподром уйдет в историю с последними скачками
Таллиннский ипподром уйдет в историю с последними скачками
День соревнований начался в 11 часов с торжественного открытия. Помимо рысаков, на трассе опробовали себя и электромопеды и, помимо прочего, состоялся демонстрационный заезд спидвей мотоциклов. Для зрителей было открыто кафе, предлагалась возможность покататься на лошадях. День сопровождала музыка артистки Nancy.
Таллиннский ипподром был открыт 25 ноября 1923 года. Следующий сезон они проведут уже на новом ипподроме в поселке Туула.
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