Кремль: РФ не примет потолок цен на нефть

«Мы не примем этот потолок цен», – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Москва «анализирует» эту меру.

Ограничение цен и эмбарго на российскую нефть, экспортируемую морем, вступят в силу в понедельник или вскоре после него.

Киев приветствовал введение ценового потолка, заявив, что это разрушит российскую экономику. При этом они призывали опустить потолок на более низкий уровень.

«Мы всегда добьемся своей цели, российская экономика будет разрушена, а Москве придется платить и нести ответственность за все свои преступления», – написал в Telegram глава администрации президента Украины Андрей Ермак. «Но потолок цен в 30 долларов уничтожил бы ее быстрее».

Цена барреля российской нефти марки Urals в настоящее время составляет около 65 долларов, что едва превышает потолок цены, а это означает, что в краткосрочной перспективе мера может иметь лишь скромный эффект.

Польша изначально отказалась поддержать эту меру, поскольку считала ограничение в 60 долларов слишком высокой.

G7 и Австралия выразили готовность изменить минимальную цену в случае необходимости.

Россия пригрозила прекратить поставки нефти в страны, присоединившиеся к потолку цен.

С момента начала вторжения в Украину Россия заработала 67 миллиардов евро на продаже нефти Евросоюзу.

Военный бюджет РФ составляет около 60 миллиардов евро, отметил Фук-Винь Нгуен, эксперт по энергетике аналитического центра Institut Jacques-Delors.

Эмбарго ЕС на морские перевозки нефти последовало за решением Германии и Польши прекратить принимать российскую нефть по трубопроводам к концу 2022 года.