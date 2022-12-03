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На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП
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ДТП. Иллюстрация
ДТП. Иллюстрация Фото: Ain Liiva

Сегодня около 15:45 поступило сообщение о том, что в деревне Пауаствере в Пыльтсамаа на шоссе Таллинн-Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила, что скорая помощь проверила людей на месте, никто серьезно не пострадал. «В момент аварии в одной машине находились четыре человека, двое из них несовершеннолетние. В другой машине находились два человека», – сказала она.

Движение в направлении Тарту было прервано, но в 16:20 оно было открыто.

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