На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила, что скорая помощь проверила людей на месте, никто серьезно не пострадал. «В момент аварии в одной машине находились четыре человека, двое из них несовершеннолетние. В другой машине находились два человека», – сказала она.