Сегодня около 15:45 поступило сообщение о том, что в деревне Пауаствере в Пыльтсамаа на шоссе Таллинн-Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.
На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП
На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила, что скорая помощь проверила людей на месте, никто серьезно не пострадал. «В момент аварии в одной машине находились четыре человека, двое из них несовершеннолетние. В другой машине находились два человека», – сказала она.
Движение в направлении Тарту было прервано, но в 16:20 оно было открыто.