По словам предпринимателя и финансового аналитика Индрека Нейвельта, высокая инфляция, скорее всего, связана с ценовой моделью биржи эелектроэнергии.
Нейвельт: самый большой двигатель инфляции – это ценовая модель биржи электроэнергии
«Более высокая цена просто вызвана дефицитом электроэнергии, который компенсируется газовыми станциями. А по сравнению с ценой на нефть и ее теплотворной способностью, цена на газ в два раза выше. Но к концу лета этот разрыв был в несколько раз больше. Если цена на электроэнергию упадет, упадет и инфляция», – пишет Нейвельт в социальных сетях и добавляет, что вместо повышения процентных ставок мы должны заниматься ценой на электроэнергию, так как это будет более эффективным способом борьбы с инфляцией.
«Более высокая цена на газовых телоэлэктростанциях усиливается за счет модели ценообразования Nord Pool, согласно которой всем производителям платят самую высокую цену», – утверждает Нейвельт, по словам которого, при рассмотрении колебаний других цен выделяется значительное, примерно 75-процентное, повышение цены на газ.
«Другими словами, на данный момент кажется, что самой большой причиной инфляции является ценовая модель биржи электроэнергии. Цена также могла бы быть снижена, если бы была установлена фиксированная цена на квоту CO2, которая была бы в 2-3 раза ниже, чем сегодня», – предполагает Нейвельт.
Он признает, что, хотя цена на электроэнергию значительно выросла, изменчивость ценообразования затрудняет анализ, поскольку продажа электроэнергии осуществляется с почасовыми, дневными, месячными и квартальными ценами, которые колеблются с большой амплитудой. Поэтому также очень сложно указать на одну цену и сказать, насколько сильно она выросла.
«Напомним, что несколько месяцев назад наши специалисты спорили, было ли подорожание электроэнергии в Эстонии на 42 или 70 процентов. Другими словами, так называемый корень зла инфляции кроется в цене на электроэнергию. В то же время интересно, что цена квоты на СО2 за последний год существенно не изменилась. Это все еще около 85 евро», – вспоминает Нейвельт.
Глядя на изменение цен на сырье за последний год, Нейвельт пришел к выводу, что и золото, и серебро находятся на одном ценовом уровне, сталь подешевела на 15-20 процентов, медь – чуть более чем на 10 процентов, а пиломатериалы – в половину. Пшеница подешевела примерно на 5 процентов, а соя подорожала на 15 процентов. Нефть подорожала менее чем на 20 процентов, а доллар США укрепился чуть менее чем на 10 процентов по отношению к евро. По словам Нивелта, это не все большие изменения, которые должны были вызвать 20-процентную инфляцию. Также, глядя на эти цены, нельзя сказать, что «деньги сгорают».