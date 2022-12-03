Нейвельт: самый большой двигатель инфляции – это ценовая модель биржи электроэнергии

«Более высокая цена просто вызвана дефицитом электроэнергии, который компенсируется газовыми станциями. А по сравнению с ценой на нефть и ее теплотворной способностью, цена на газ в два раза выше. Но к концу лета этот разрыв был в несколько раз больше. Если цена на электроэнергию упадет, упадет и инфляция», – пишет Нейвельт в социальных сетях и добавляет, что вместо повышения процентных ставок мы должны заниматься ценой на электроэнергию, так как это будет более эффективным способом борьбы с инфляцией.

«Более высокая цена на газовых телоэлэктростанциях усиливается за счет модели ценообразования Nord Pool, согласно которой всем производителям платят самую высокую цену», – утверждает Нейвельт, по словам которого, при рассмотрении колебаний других цен выделяется значительное, примерно 75-процентное, повышение цены на газ.

«Другими словами, на данный момент кажется, что самой большой причиной инфляции является ценовая модель биржи электроэнергии. Цена также могла бы быть снижена, если бы была установлена ​​фиксированная цена на квоту CO2, которая была бы в 2-3 раза ниже, чем сегодня», – предполагает Нейвельт.

Он признает, что, хотя цена на электроэнергию значительно выросла, изменчивость ценообразования затрудняет анализ, поскольку продажа электроэнергии осуществляется с почасовыми, дневными, месячными и квартальными ценами, которые колеблются с большой амплитудой. Поэтому также очень сложно указать на одну цену и сказать, насколько сильно она выросла.

«Напомним, что несколько месяцев назад наши специалисты спорили, было ли подорожание электроэнергии в Эстонии на 42 или 70 процентов. Другими словами, так называемый корень зла инфляции кроется в цене на электроэнергию. В то же время интересно, что цена квоты на СО2 за последний год существенно не изменилась. Это все еще около 85 евро», – вспоминает Нейвельт.