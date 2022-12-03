Илон Маск слил переписку бывшего руководства Twitter

Представители демократов утверждали, что встречи Джо Байдена с представителями Burisma не было и требования уволить генпрокурора Украины – тоже. Последующее изучение файлов из ноутбука Хантера Байдена журналистами NBC показало, что как минимум часть из них подлинная. Но связан ли Джо Байден с отставкой Виктора Шокина, доподлинно неизвестно и сейчас.

Трамп немедленно использовал статью New York Post в своей предвыборной кампании против Джо Байдена. Но в этой борьбе ему не удалось воспользоваться своим главным медийным инструментом – личной страницей в твиттере. Соцсеть заблокировала распространение сведений из статьи, сославшись на собственные правила, запрещающие распространение личных данных, добытых хакерами. В частности, за ссылку на статью была заблокирована страница пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. Трамп и его соратники обвинили руководство Twitter в цензуре.

О чем говорится в «файлах Twitter»?

Согласно скриншотам и пояснениям, опубликованным Мэттом Тайбби, представители Демократической партии направили сотрудникам Twitter неофициальный запрос о блокировке упоминания статьи. Один из сотрудников написал, что запрос был «обработан», после чего начались блокировки. В свою очередь, соратники Трампа – также по неофициальным каналам – потребовали объяснений. Они настаивали, что правило Twitter о недопустимости распространения личной информации, добытой хакерами, в данном случае неприменимо: компьютер не был взломан.