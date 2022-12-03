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Илон Маск слил переписку бывшего руководства Twitter

Они решали как скрыть компромат на Джо Байдена и его сына
Meduza.io
Илон Маск слил переписку бывшего руководства Twitter
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Продажа Twitter Илону Маску состоялась 27 октября.
Продажа Twitter Илону Маску состоялась 27 октября. Фото: Dado Ruvic

В конце ноября новый владелец Twitter Илон Маск анонсировал публикацию «файлов Twitter», о которых «должна знать общественность». 2 декабря журналист Rolling Stone​​ (и друг Маска) Мэтт Тайбби на своей странице в соцсети пересказал содержание нескольких е-мейлов, отправленных топ-менеджерами Twitter друг другу в октябре 2020 года. Тайбби также опубликовал несколько скриншотов этих сообщений (заявив, что у него есть тысячи таких файлов). Когда журналист начал свой длинный тред сообщений, Маск ретвитнул его и написал «Вот оно, поехали!».

Письма, содержание которых раскрыл Табби, касались блокировки материалов о так называемом «деле Хантера Байдена» – сына нынешнего американского президента, демократа Джо Байдена. Из писем следует, что топ-менеджеры Twitter по требованию представителей Демократической партии США ограничили в соцсети (и даже в личных сообщениях ее пользователей) распространение информации о негативной для семьи Байден статье в газете New York Post, которая поддерживает позиции Республиканской партии.

О чем говорилось в статье New York Post?

Статья была опубликована в середине октября 2020 года – незадолго до выборов президента США, в которых участвовали Джо Байден и тогдашний президент, республиканец Дональд Трамп. В ней сообщалось, что Хантер Байден забыл вовремя забрать из ремонта свой ноутбук. Содержимое жесткого диска компьютера прочитал владелец ремонтной мастерской и отправил его соратникам Трампа и в ФБР. Отсюда якобы стало известно об участии Хантера в коррупционных схемах в Украине, где он был членом совета директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Из опубликованных New York Post скриншотов писем Хантера и его украинских партнеров якобы следовало, в деле был замешан и Джо Байден (в момент описываемых событий в 2015 году он был вице-президентом США). После встречи с руководством Burisma Holdings он якобы потребовал от властей Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием коррупционной деятельности компании, угрожая заморозить выдачу кредита в миллиард долларов. Украинский генпрокурор в итоге был уволен; по официальной версии – по подозрению в коррупции.

Представители демократов утверждали, что встречи Джо Байдена с представителями Burisma не было и требования уволить генпрокурора Украины – тоже. Последующее изучение файлов из ноутбука Хантера Байдена журналистами NBC показало, что как минимум часть из них подлинная. Но связан ли Джо Байден с отставкой Виктора Шокина, доподлинно неизвестно и сейчас.

Трамп немедленно использовал статью New York Post в своей предвыборной кампании против Джо Байдена. Но в этой борьбе ему не удалось воспользоваться своим главным медийным инструментом – личной страницей в твиттере. Соцсеть заблокировала распространение сведений из статьи, сославшись на собственные правила, запрещающие распространение личных данных, добытых хакерами. В частности, за ссылку на статью была заблокирована страница пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. Трамп и его соратники обвинили руководство Twitter в цензуре.

О чем говорится в «файлах Twitter»?

Согласно скриншотам и пояснениям, опубликованным Мэттом Тайбби, представители Демократической партии направили сотрудникам Twitter неофициальный запрос о блокировке упоминания статьи. Один из сотрудников написал, что запрос был «обработан», после чего начались блокировки. В свою очередь, соратники Трампа – также по неофициальным каналам – потребовали объяснений. Они настаивали, что правило Twitter о недопустимости распространения личной информации, добытой хакерами, в данном случае неприменимо: компьютер не был взломан.

После этого высокопоставленные сотрудники Twitter (вице-президент Джим Бейкер, начальники нескольких отделов и их подчиненные) долго обсуждали, что делать. Они решили настаивать на первоначальном обосновании блокировок, хотя и понимали, что оно выглядит весьма шатким. При этом они не поставили в известность о ситуации своего руководителя – владельца и гендиректора соцсети Джека Дорси. Позже Дорси признал, что объяснение этой ситуации со стороны Twitter было невнятным, а сама блокировка – «неприемлемой».

Изначально Twitter задумывался как средство обмена информацией безо всяких барьеров, отмечает Мэтт Тайбби. Но потом появились инструменты по обеспечению «безопасности контента». Сначала – исключительно из благих побуждений, например, для борьбы с распространением детской порнографии и мошенниками. Но затем они стали использоваться в целях цензуры, заключает Тайбби. По словам близкого к Маску журналиста, неофициальными каналами взаимодействия с руководством Twitter пользовались как демократы, так и республиканцы, но просьбы демократов компания удовлетворяла охотнее, поскольку ее сотрудники в большинстве своем поддерживают их партию.

Зачем Маск «слил» документы компании?

Когда Илон Маск приобрел Twitter осенью 2022 года, он объявил, что планирует превратить эту соцсеть в «мировую платформу свободы слова». После того, как компания перешла под его контроль, он «амнистировал» ранее заблокированные аккаунты. В частности, была разблокирована страница Дональда Трампа, забаненная предыдущим руководством Twitter в январе 2021 года после штурма Капитолия. Многие сотрудники Twitter не оценили объявленную Маском реформу и уволились; многих других он уволил сам. Теперь он говорит, что «общественность имеет право знать, какие дискуссии вело бывшее руководство компании».

Однако, возможно, в действиях Маска есть и политическая заинтересованность: перед промежуточными выборами в Конгресс, которые прошли в ноябре 2022 года, он призывал американцев голосовать за республиканцев. Как объяснил бизнесмен, раньше он и сам поддерживал демократов, но затем их партия, по его словам, стала «партией раздора и ненависти».

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