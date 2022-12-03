В Эстонии 445 000 доноров и 160 000 волонтеров

Наиболее активными донорами являются женщины в возрасте 25-44 лет

Благотворительность более распространена среди женщин – в течение года, предшествующего опросу, 44% женщин и 32% мужчин делали финансовые или натуральные пожертвования организации или частному лицу. По возрасту наиболее частыми донорами являются люди в возрасте от 25 до 44 лет, половина из которых (51%) сделали донорство в течение последних 12 месяцев. Понятно, что меньше всего доноров среди 10-25-летних (19%).

Результаты опроса также показали, что пожертвование часто связано с наличием работы и стабильным доходом – за последние 12 месяцев из сделавших пожертвования, почти половина (49%) работающе люди, треть (32%) безработные и 27% неактивные.

160 000 человек занимались волонтерской работой

Неоплачиваемая волонтерская деятельность – это работа, которая выполняется на добровольной основе без финансового вознаграждения или компенсации для людей, которые не являются членами семьи или родственниками. Например, это может быть работа в приюте для животных или в организациях ассоциации защиты, организация мероприятий, работа с молодежью и т.д. Волонтерской работой может быть любая помощь отдельным лицам, которая оказывается как непосредственно, так и через организацию, а также самостоятельная совместная деятельность по улучшению жизненной среды района или микрорайона и т.п.