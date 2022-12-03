На этой неделе состоялась четвертая всеэстонская акция пожертвований. Насколько щедрым донором является среднестатичтический эстонец и сколько из нас занимается волонтерской деятельностью, внимательно изучил ведущий аналитик Статистического управления Марин Тасудя.
В Эстонии 445 000 доноров и 160 000 волонтеров
В 2019–2021 годах департамент статистики провел иследование использования времени, в ходе которого людей спрашивали, сколько они жертвуют в общественные организации или частным лицам, а также сколько из них занимаются волонтерской работой и сколько времени на это уделяют.
Выяснилось, что эстонцы – довольно щедрые благотворители, и пожертвования делаются самыми разными способами. В течение 12 месяцев, предшествовавших опросу, 38% жителей Эстонии в возрасте от 10 лет и старше, или 445 300 человек, сделали денежные или иные пожертвования организациям или частным лицам. Чаще всего деньги жертвуются в организации: 72% жертвователей, или 318 800 человек, сделали денежное пожертвование, а 145 000 человек пожертвовали какую-то вещь нуждающейся организации. Треть благотворителей, или 143 300 человек, сделали пожертвование какому-либо частному лицу.
Самое частое годовое пожертвование составило 50 евро
По результатам исследования медиана суммы, пожертвованной организации* в течение года, составила 50 евро. Это означает, что половина людей пожертвовала меньше, а половина больше. Однако, как обычно, сумма пожертвований достигла максимума в 100 евро, только пятая часть пожертвовала больше, а 3% жертвователей сделали пожертвования на сумму более 500 евро. Если посмотреть, какие суммы жертвует большинство жителей Эстонии, то можно увидеть, что больше всего жертвуют так называемые круглые суммы. Самая популярная сумма годового пожертвования составляла 50 евро – такое большое пожертвование делал каждый шестой, за ним следуют 20, 100 и 10 евро.
59% всех доноров ответили, что сдают кровь с произвольной частотой, в среднем несколько раз в год. 22% делают пожертвования регулярно, а 19% доноров делали пожертвования один раз.
Наиболее активными донорами являются женщины в возрасте 25-44 лет
Благотворительность более распространена среди женщин – в течение года, предшествующего опросу, 44% женщин и 32% мужчин делали финансовые или натуральные пожертвования организации или частному лицу. По возрасту наиболее частыми донорами являются люди в возрасте от 25 до 44 лет, половина из которых (51%) сделали донорство в течение последних 12 месяцев. Понятно, что меньше всего доноров среди 10-25-летних (19%).
Результаты опроса также показали, что пожертвование часто связано с наличием работы и стабильным доходом – за последние 12 месяцев из сделавших пожертвования, почти половина (49%) работающе люди, треть (32%) безработные и 27% неактивные.
160 000 человек занимались волонтерской работой
Неоплачиваемая волонтерская деятельность – это работа, которая выполняется на добровольной основе без финансового вознаграждения или компенсации для людей, которые не являются членами семьи или родственниками. Например, это может быть работа в приюте для животных или в организациях ассоциации защиты, организация мероприятий, работа с молодежью и т.д. Волонтерской работой может быть любая помощь отдельным лицам, которая оказывается как непосредственно, так и через организацию, а также самостоятельная совместная деятельность по улучшению жизненной среды района или микрорайона и т.п.
За последние 12 месяцев до исследования 159 000 эстонцев, или 14% людей в возрасте 10 лет и старше, выполняли неоплачиваемую волонтерскую работу. Если 40% занимались волонтерской деятельностью с определенной регулярностью, то половина волонтеров принимала участие в волонтерской деятельности случайным образом, т. е. несколько раз в течение года, а десятая часть добровольцев участвовала в разовых мероприятиях. Поскольку изучение использования времени проходило в Украине до войны, можно предположить, что в свете последних событий добровольческая работа среди эстонцев за это время возросла.