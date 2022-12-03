В субботу вечером в центре Таллинна произошло ДТП, в ходе которого водитель сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Автомобиль, на котором ехал молодой человек, вообще не должен был находиться на дороге.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Машина без техосмотра сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Таллинна
Машина без техосмотра сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Таллинна
В полиции подтвердили, что сегодня в 16:40 поступило сообщение, что на бульваре Рявала в центре Таллинна произошло ДТП. «На автобусной остановке Торнимяэ, 23-летний парень за рулем Mazda не уступил дорогу 19-летней девушке, переходившей дорогу по пешеходному переходу», – добавила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.