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ВМС США перехватили крупную партию боеприпасов на пути из Ирана в Йемен

rus.postimees.ee
ВМС США перехватили крупную партию боеприпасов на пути из Ирана в Йемен
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Рыболовное судно. Иллюстрация
Рыболовное судно. Иллюстрация Фото: Raigo Pajula

В субботу ВМС США заявили, что конфисковали миллион единиц боеприпасов и компонентов ракет, контрабандой доставленных из Ирана в Йемен на рыболовецком траулере.

Груз конфискованный в четверг стал второй крупной партией незаконного оружия, перехваченного в море за последний месяц, сообщил базирующийся в Бахрейне Пятый флот США.

Помимо боеприпасов, было обнаружено около 7000 ракетных взрывателей и более 2100 кг ракетного топлива, которое используется в ракетных установках.

В 2014 году поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы захватили Сану, столицу Йемена. Через год в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

С тех пор на войне погибли сотни тысяч человек, и страна оказалась на грани голода.

В апреле вступило в силу соглашение о прекращении огня при посредничестве ООН, которое значительно сократило боевые действия. Перемирие закончилось в октябре, но ситуация в основном оставалась спокойной.

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