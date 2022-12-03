ВМС США перехватили крупную партию боеприпасов на пути из Ирана в Йемен

Груз конфискованный в четверг стал второй крупной партией незаконного оружия, перехваченного в море за последний месяц, сообщил базирующийся в Бахрейне Пятый флот США.

Помимо боеприпасов, было обнаружено около 7000 ракетных взрывателей и более 2100 кг ракетного топлива, которое используется в ракетных установках.

В 2014 году поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы захватили Сану, столицу Йемена. Через год в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

С тех пор на войне погибли сотни тысяч человек, и страна оказалась на грани голода.