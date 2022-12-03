В субботу в городе Выру прошел зимний фестиваль. Несмотря на морозную зимнюю погоду, центральная площадь Выру была заполнена танцорами, торговцами и гостями.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В городе Выру прошел зимний фестиваль
В городе Выру прошел зимний фестиваль
На Выруском зимнем фестивале, который проходит уже третий год, можно было заняться изготовлением поделок в мастерских, отправить открытки дальним друзьям и родственникам, а также Деду Морозу, насладиться прекрасными представлениями и посетить рождественскую ярмарку.
Частью Зимнего фестиваля стал VI День зимних танцев в Выру. Собрались народные танцоры из разных уголков Эстонии. Завершился фестиваль большим совместным танцем на центральной площади.
Для организации мероприятия объединились неправительственная организация «Фолкфестиваль Выру», SA Võru Kannel и Выруская горуправа.
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