ГАЛЕРЕЯ ⟩ В городе Выру прошел зимний фестиваль

На Выруском зимнем фестивале, который проходит уже третий год, можно было заняться изготовлением поделок в мастерских, отправить открытки дальним друзьям и родственникам, а также Деду Морозу, насладиться прекрасными представлениями и посетить рождественскую ярмарку.