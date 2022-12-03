СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ⟩ Эстония, Литва и Польша: Россия не должна получать прибыль от продажи нефти

Первоначальное предложение составляло 65 долларов за баррель

Вчера Postimees писал, что страны-члены Евросоюза достигли договоренности об установлении потолка цен на российскую нефть. В результате был согласован потолок цен в 60 долларов за баррель.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что Эстония приложила серьезные усилия для достижения этого результата, и она рада договоренности, потому что это важный шаг в поддержке Украины и остановке российской военной машины.

«Первоначальное предложение заключалось в том, чтобы установить потолок цен на уровне 65 долларов. В ходе переговоров также шла речь о 70 долларах за баррель. Нам удалось убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене», – сказала Каллас.

Однако, по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу ("Отечество"), этого недостаточно.

«Благодаря нашей политике мы смогли снизить потолок цен раньше, чем предложила Еврокомиссия. Это результат на сегодняшний день, но еще многое предстоит сделать», – сказал Рейнсалу.