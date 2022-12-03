Сегодня министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши подписали совместное заявление об установленном потолке цен на российскую нефть. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подписал заявление от имени Эстонии.
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ⟩ Эстония, Литва и Польша: Россия не должна получать прибыль от продажи нефти
Rus.Postimees публикует совместное заявление в полном объеме:
Министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши приветствуют соглашение о потолке цен на нефть, которое направлено на ограничение нефтяных доходов России, одновременно смягчая пагубное влияние потолка цен на энергоснабжение третьих стран.
Первоначальный потолок цен на нефть в 60 долларов США за баррель является результатом длительных переговоров в G7 и Евросоюза. Потолок цен на нефть обеспечивает эффективность санкций, наложенных на российскую нефть.
Мы приложили все усилия для того, чтобы была достигнута главная цель установления потолка цен на нефть – сокращение нефтяных доходов России. Потолок цен, установленный нашим предложением, пересматривается каждые два месяца, чтобы реагировать на изменения на рынке и обеспечивать, чтобы потолок цен был как минимум на пять процентов ниже средней рыночной цены на российскую нефть. Подчеркиваем, что будем продолжать работать над тем, чтобы полностью прекратить получение Россией прибыли от продажи нефти.
Потолок цен на нефть – это только часть нашего ответа на российскую агрессию против Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину, лишая Россию возможности финансировать войну, что включает в себя использование замороженных российских активов и введение эффективных санкций.
Мы приветствуем заявление президента Еврокомиссии фон дер Ляйен, что Евросоюз начнет работать над подготовкой следующего пакета санкций против России как можно скорее. Подтверждаем важность скорейшего принятия девятого пакета санкций.
Первоначальное предложение составляло 65 долларов за баррель
Вчера Postimees писал, что страны-члены Евросоюза достигли договоренности об установлении потолка цен на российскую нефть. В результате был согласован потолок цен в 60 долларов за баррель.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что Эстония приложила серьезные усилия для достижения этого результата, и она рада договоренности, потому что это важный шаг в поддержке Украины и остановке российской военной машины.
«Первоначальное предложение заключалось в том, чтобы установить потолок цен на уровне 65 долларов. В ходе переговоров также шла речь о 70 долларах за баррель. Нам удалось убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене», – сказала Каллас.
Однако, по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу ("Отечество"), этого недостаточно.
«Благодаря нашей политике мы смогли снизить потолок цен раньше, чем предложила Еврокомиссия. Это результат на сегодняшний день, но еще многое предстоит сделать», – сказал Рейнсалу.