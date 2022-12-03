Тысячный матч Месси, или Vamos Argentina!

Австралия показала достаточно неплохую игру, но с аргентинцами справиться они все-таки не смогли. В первом тайме Лионель Месси в своем тысячном матче открыл счет на 35-й минуте. И тут же в знак поддержки любимой команды зазвучала песня аргентинских болельщиков - Vamos, Argentina! (вперед, Аргентина – ред.) – которая начинается с этих слов и заканчивается фамилиями Лионеля Месси и Диего Марадоны.

Второй матч и второй гол Аргентины – на 57-й минуте забил Хулиан Альварес.

Совершенная внезапность – 77-я минута принесла Австралии долгожданный гол. Мяч летел мимо ворот, но рикошет совершил чудо. 2:1.

С 77-й минуты ход игры резко изменился – аргентинцы пошли в атаку, но австралийцы пытаются отыграться: 80-й минуте они решили вновь атаковать ворота и только чудо спасло Аргентину от второго гола.

Семь минут добавленного времени - аргентинцы жестко прессингуют и не оставляют сборной Австралии шансов хотя бы на ничью. На последних секундах Австралия едва не закатила второй мяч, но...