Фото и видео ⟩ В Таллинне пьяный водитель протаранил фонарный столб

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что в 00:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что автомобиль Toyota въехал в фонарный столб на бульваре Вабадузе в Нымме.

Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники полиции сказали, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машина въехала в островок безопасности и затем перевернулась. Перевернувшийся автомобиль, в свою очередь, протаранил фонарный столб.