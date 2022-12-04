Сегодня, 4 декабря, ночью в Нымме на бульваре Вабадузе автомобиль врезался в фонарный столб. За рулем был 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.
Фото и видео ⟩ В Таллинне пьяный водитель протаранил фонарный столб
В Таллинне пьяный водитель протаранил фонарный столб
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что в 00:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что автомобиль Toyota въехал в фонарный столб на бульваре Вабадузе в Нымме.
Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники полиции сказали, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машина въехала в островок безопасности и затем перевернулась. Перевернувшийся автомобиль, в свою очередь, протаранил фонарный столб.
Люди в ДТП не пострадали, но ущерб был нанесен забору расположенного у дороги дома.
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