Пеле в больнице в тяжелом состоянии. Слова поддержки поступают ему со всего мира

82-летний Пеле, которому год назад удалили опухоль, был госпитализирован в Сан-Паулу во вторник, тогда сообщалось, что это был обычный ежемесячный визит.

На прошедшей неделе у Пеле диагностировали респираторную инфекцию, и в пятницу больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщила, что его состояние стабильно.

Однако 3 декабря из Бразилии поступили сообщения, которые не были независимо подтверждены Би-би-си, о том, что Пеле более не реагирует на химиотерапию и получает курс паллиативной помощи.

Позже в субботу больница в Сан-Паулу, где он находится, вновь обнародовала сообщение, что Пеле «все еще проходит лечение, и его состояние остается стабильным».

В субботу вечером он обнародовал сообщение, что он «крепок и полон надежды». «Я хочу, что каждый оставался спокоен и позитивен», – написал Пеле в «Инстаграме».

«Молитесь за короля»

Слова поддержки великому футболисту поступают со всего мира.

«Молитесь за короля», – написал нападающий сборной Франции, одна из звезд нынешнего чемпионата мира Килиан Мбаппе.

Трехкратному победителю чемпионата мира в сентябре 2021 года удалили опухоль из толстой кишки, и с тех пор он регулярно проходил лечение.