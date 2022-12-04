В Русском театре откроется новая выставка

Энкауст или энкаустика – техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск.

Первые изображения с использованием воска, появились в Египте примерно за три тысячи лет до нашей эры. Живопись выполняется восковыми красками в расплавленном виде не только кистью, но и феном, мастихином.

По словам автора, увлечение энкаустикой работает как продолжение усиление батик-техники, где также используют тоже воск и парафин. Совмещение двух техник дает больше фактуры, многослойности и рельефа. «Я сознательно отказываюсь от полной достоверности, которая становится излишней и даже мешающей, чтобы привлечь внимание к скрытым деталям», – говорит Ирина.

Выставка «Вдох и выдох» посвящается конкретному месту в жизни художницы, которое обладает притяжением, наполняет силой и энергией, так что каждая картина – выдох личной эмоции от увиденного.

На выставке будет представлено и несколько картин с выставки 2020 года.