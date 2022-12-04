«Бессмертная» Генриетта Лакс: женщина, которая умерла, не зная, что спасет миллионы

У Генриетты Лакс был диагностирован рак шейки матки в 1951 году, когда ей был всего 31 год, это случилось вскоре после рождения пятого ребенка. В то время во многих больницах США еще отделяли темнокожих пациентов от светлокожих - когда у женщины проявлялись первые симптомы заболевания, у нее были ограниченные возможности начать лечение. В конце концов она обратилась в госпиталь Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд – это было самое доступное для нее лечебное учреждение.

Палата, в которой оказалась женщина, оказалась недалеко от кабинета исследователя Джорджа Гея. Чтобы диагностировать опухоль, врач Генриетты Лакс отправил небольшой образец ткани своему коллеге Джорджу Гею. Правда, без согласия Лакс – ей просто никто не сказал. И именно этот факт впоследствии породил различные этические дилеммы, которые решаются до сих пор.

Образцы клеток Генриетты Лакс произвели настоящую революцию в медицине.

Джордж Гей провел забор образца (биопсию) эпителиальных клеток шейки матки. Эта процедура по сей день используется в качестве стандартного метода подтверждения диагноза в случае подозрения на злокачественную опухоль. Правда, врач без ведома и согласия больной использовал образец не только для самой диагностики, но и для создания первой в истории человеческой клеточной линии:

клетки, взятые у пациентки, оказались способны активно и неограниченно делиться в искусственной среде.