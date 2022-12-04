Генриетта Лакс – одна из легенд современной медицины. Она умерла, не зная, что приняла участие в исследовании, которое оказалось важным для всего человечества. Благодаря ее клеткам, жизни и здоровье миллионов людей по всему миру были спасены, пишет Rus.TVNET.
«Бессмертная» Генриетта Лакс: женщина, которая умерла, не зная, что спасет миллионы
У Генриетты Лакс был диагностирован рак шейки матки в 1951 году, когда ей был всего 31 год, это случилось вскоре после рождения пятого ребенка. В то время во многих больницах США еще отделяли темнокожих пациентов от светлокожих - когда у женщины проявлялись первые симптомы заболевания, у нее были ограниченные возможности начать лечение. В конце концов она обратилась в госпиталь Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд – это было самое доступное для нее лечебное учреждение.
Палата, в которой оказалась женщина, оказалась недалеко от кабинета исследователя Джорджа Гея. Чтобы диагностировать опухоль, врач Генриетты Лакс отправил небольшой образец ткани своему коллеге Джорджу Гею. Правда, без согласия Лакс – ей просто никто не сказал. И именно этот факт впоследствии породил различные этические дилеммы, которые решаются до сих пор.
Образцы клеток Генриетты Лакс произвели настоящую революцию в медицине.
Джордж Гей провел забор образца (биопсию) эпителиальных клеток шейки матки. Эта процедура по сей день используется в качестве стандартного метода подтверждения диагноза в случае подозрения на злокачественную опухоль. Правда, врач без ведома и согласия больной использовал образец не только для самой диагностики, но и для создания первой в истории человеческой клеточной линии:
клетки, взятые у пациентки, оказались способны активно и неограниченно делиться в искусственной среде.
Продолжительность жизни большинства клеток человека ограничена естественным процессом, называемым старением. Клетки в организме человека со временем делятся и размножаются, а точность каждой повторной репликации ДНК снижается.
На конце каждой нити ДНК есть «защитные колпачки», известные как теломеры, которые укорачиваются с возрастом, пока в конечном итоге нити ДНК не становятся уязвимыми и не происходят вредные мутации. Эти мутации, как правило, связаны с раком и другими возрастными заболеваниями. Чтобы защититься от этого, механизм репликации внутри клеток способен обнаруживать укорочение этих теломер и заставлять их через определенное время прекращать деление.
Обычно клетки человека могут делиться около 50 раз, прежде чем достигнут старения.
Клетки Генриетты были другими – они могли бесконечно делиться и воспроизводиться. Это сделало эти образцы идеальными для медицинских исследований. Вскоре клетки женщины были размножены и разосланы исследователям по всему миру.
Клеточная культура, которую по инициалам Генриетты Лакс назвали HeLa, стала стандартной для исследователей и фармкомпаний. Миллионам людей клетки HeLa не только спасли жизнь, но и дали возможность родиться. Клетки Лакс использовались для создания первой вакцины против полиомиелита, лекарств от различных онкологических заболеваний и для разработки метода «экстракорпорального» (вне организма) оплодотворения. Эти клетки помогли в исследованиях генов, используемых в основных исследованиях рака и СПИДа.
В 1951 году никто не спрашивал у Генриетты Лакс согласия на использование ее образцов тканей, поэтому ни она, ни ее семья не имели ни малейшего представления о вкладе женщины в мировую историю медицины.
История Лакс увидела свет 50 лет спустя, благодаря журналистке Ребекке Склотт, написавшей о ней книгу.