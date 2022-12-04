Нововведение ⟩ Приобретенные на рабочем месте проблемы душевного здоровья будут рассматриваться как профессиональные заболевания

«Сегодня все больше людей сталкиваются с тем, что рабочие задачи постоянно усложняются и требуют повышенной ответственности, а также различных способов их выполнения, например, удаленной работы. Поэтому сейчас особенно важно уделять внимание не только физическим рискам, но и мерам по поддержанию душевного здоровья в рабочей среде, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Изменение постановления позволит рассматривать заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска, как профессиональные, то есть у работника появится возможность требовать компенсацию от работодателя, если возникшая проблема со здоровьем вызвана присутствующим в рабочей среде и не устраненным психосоциальным фактором риска.