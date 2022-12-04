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Нововведение в Эстонии ⟩ Приобретенные на рабочем месте проблемы душевного здоровья будут рассматриваться как профессиональные заболевания

rus.postimees.ee
Приобретенные на рабочем месте проблемы душевного здоровья будут рассматриваться как профессиональные заболевания
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Пеэп Петерсон.
Пеэп Петерсон. Фото: Tiit Loim

Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон подписал поправки к постановлению, которые дополняют перечень профессиональных заболеваний. Теперь в него входят посттравматические стрессовые расстройства и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска на рабочем месте.

«Сегодня все больше людей сталкиваются с тем, что рабочие задачи постоянно усложняются и требуют повышенной ответственности, а также различных способов их выполнения, например, удаленной работы. Поэтому сейчас особенно важно уделять внимание не только физическим рискам, но и мерам по поддержанию душевного здоровья в рабочей среде, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Изменение постановления позволит рассматривать заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска, как профессиональные, то есть у работника появится возможность требовать компенсацию от работодателя, если возникшая проблема со здоровьем вызвана присутствующим в рабочей среде и не устраненным психосоциальным фактором риска.

Психосоциальный фактор риска согласно законодательству – это опасность несчастного случая и риск насилия на рабочем месте, неравное обращение, издевательства и притеснение на работе; работа, не соответствующая способностям работника, длительная работа в одиночку и монотонная работа, а также прочие факторы, связанные с управлением, рабочим режимом и рабочей средой, которые могут повлиять на психическое и физическое здоровье работникa, а также вызвать рабочий стресс. Оставаясь без внимания, факторы риска в рабочей среде могут стать причиной заболеваний, в том числе профессиональных.

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