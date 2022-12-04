Засуха в перуанских Андах серьезно повлияла на поголовье альпаки, овец и урожай картофеля, вынудив вчера правительство объявить чрезвычайное положение на 60 дней более чем в 100 регионах.
В Перу пересыхают озера и гибнут носители ценной шерсти
Регионы Арекипа и Пуно на юге Перу больше всего пострадали от засухи.
Национальная метеорологическая служба Сенамхи заявила, что это была одна из самых сильных засух за полвека. Она усугубляется тихоокеанским погодным явлением Ла-Нинья.
«Ноябрь 2022 года был одним из самых сухих месяцев за последние 58 лет на нескольких метеостанциях в Андском регионе», – передал Сенамхи.
«Альпаки умирают из-за нехватки корма и воды», – сказала AFP Изабель Беллидо, разводящая альпака, в своем горном доме в Лагунилье, недалеко от Пуно.
Вблизи Лагунильяса большая часть мелководных озер высохла. В соседнем регионе Санта-Люсия полностью высохла лагуна Колпакоча.
На озере Титикака люди уже обратились к высшим силам, чтобы помочь положить конец засухе.
При продолжении засухи температура воздуха может упасть до нескольких десятков градусов Цельсия, что приведет к массовой гибели овец и альпак.
В 2015 году в Перу из-за экстремальных холодов и засухи погибло около 170 000 альпак.