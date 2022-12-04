Как решаются в Европе вопросы двойного гражданства?

Мультигражданство и упрощение процедуры натурализации

После запланированной реформы законодательства о гражданстве Германия присоединится к группе стран, выступающих за более легкое его получение. Согласно заявлению федерального министерства внутренних дел, новый Закон о гражданстве «позволит получить мультигражданство и упростит получение немецкого гражданства».

Это также будет означать, что гражданам Германии, которые обращаются за вторым гражданством по личным или профессиональным причинам, например, если они живут за границей, больше не придется отказываться от своего немецкого паспорта или ходатайствовать о его сохранении. Для граждан Турции, натурализовавшихся в Германии, также будет возможно повторно подать заявление на получение турецкого паспорта.

По мнению юриста и эксперта по миграции Унала Церана, реформа назрела: «Для меня крайне важно ввести мультигражданство из-за принципа равного обращения. Многие турецкие семьи, которые живут и работают здесь уже 40 лет, чувствуют себя дискриминированными, потому что эта возможность уже открыта для многих, но не для них», – сказал он в интервью Deutsche Welle.

В Германии уже существует несколько возможностей иметь другое гражданство в дополнение к немецкому. Например, граждане ЕС могут сохранять свое гражданство. Дети, родившиеся в Германии от родителей-иностранцев, больше не должны решать вопрос о получении паспорта до 22 лет. И многие натурализованные немцы, включая беженцев, могут сохранить свои паспорта, поскольку страна их происхождения не требует от них отказа от гражданства.