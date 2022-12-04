Громкий скандал в Латвии ⟩ «Ой, кажется, "Дождь" закрывается»

Возможно, таким образом они надеются смягчить наказание от латвийских властей. Мне лично кажется, что это пустые надежды, но поживем-увидим.

Сам Коростылев в своем посте написал, что никакой «скрытой обиды» у него нет. Так что, возможно, если «Дождь» все-таки выгонят из Латвии (а вероятность этого, как мне кажется, крайне высока), он вернется на работу в офис какой-нибудь другой страны, где на ошибки в прямом эфире смотрят менее строго.

Но мне кажется, что оставшиеся в строю журналисты «Дождя» могут немного напрячься – увидев, как мало нужно, чтобы родное СМИ их выгнало. Вот уже стало известно об уходе с канала журналистки Маргариты Лютовой. Будут ли еще несогласные?

Впрочем, с другой стороны, человека, который вывел в эфир карту, где Крым является частью России – не уволили. Или автора текста, где российская армия называется «наша армия». А ведь это отдельные истории. И за них «Дождь» уже оштрафовали на 10 тысяч евро. А «дело Коростылева» еще идет. При этом уволен оказался именно он. Интересная дихотомия...

Про Латвию

«Дождь» – все-таки гости в нашей стране. А вот друг с другом нам еще жить и жить. Так что теперь давайте обсудим реакцию Латвии. Потому что тут «молодцы» практически все.