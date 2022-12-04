По данным Союза страховых обществ Эстонии (ССОЭ), в этом году в страховом примирительном органе было зарегистрировано 28 споров между клиентами и страховщиками, связанных со страхованием путешествий , что на 17 больше, чем в прошлом году.
Страхование путешествия во время зимнего отпуска следует оформлять заранее
По словам члена правления ССОЭ Лаури Потсеппа, наибольшее число споров вызывает страхование на случай срыва путешествия. «Такие споры можно очень легко предотвращать, если оформлять страхование путешествий сразу после оплаты путешествия, запланированного на зимний отпуск», – сказал Потсепп.
«В последнее время участились случаи, когда страхование оформляется только тогда, когда возникает препятствие для путешествия. Например, заболевает близкий человек, или становится известно о происшествии, из-за которого невозможно отправиться в путешествие. В таком случае уже поздно оформлять страхование на случай срыва путешествия, поскольку оно вступает в силу, как правило, через пару дней», – объяснил Потсепп.
За десять месяцев этого года страховые общества выплатили 11,8 миллиона евро в счет возмещений в рамках страхования путешествий. Это намного больше, чем в прошлые годы: за тот же период 2021 года было выплачено 3,9 миллиона евро, а в предыдущие годы соответствующая сумма не превышала 8 миллионов евро.
Менеджер по продуктам личного страхования BTA Ольга Трошин рекомендует при оформлении страхования путешествия проверять, чтобы страховые суммы были достаточны для обеспечения возмещения на случай несения медицинских расходов, срыва путешествия и возникновения проблем с багажом.
«Если человек планирует заниматься спортом во время путешествия, например, кататься на сноуборде, то ему следует заранее известить об этом страховое общество. Это дополнительный риск, который обычное страхование путешествия не охватывает, – сказала Трошин. – Клиент всегда может проконсультироваться у страхового общества или принять разные предложения, чтобы из разных пакетов выбрать подходящий для себя пакет», – добавила она.
Страхование путешествия необходимо, прежде всего, для того, чтобы застраховать здоровье на время путешествия за границу. Страхование медицинских расходов обеспечивает покрытие расходов, связанных с заболеванием или несчастным случаем, за границей.
Помимо этого, можно выбрать страхование на случай срыва путешествия, которое обеспечивает возмещение расходов, связанных с отменой, прерыванием или задержкой путешествия. Также страхование путешествия может охватывать страхование тех вещей, которые человек имеет при себе во время путешествия, то есть страхование багажа.
Страховые споры, возникающие между клиентами и страховщиками, разрешает действующий при ССОЭ страховой примирительный орган, который представляет собой признанный на государственном уровне внесудебный совет по разрешению споров. Если с помощью независимого примирителя стороны приходят к соглашению, это соглашение обязательно должно быть выполнено. Если стороны не принимают примирительное предложение, они имеют право обратиться в суд. Разрешение страховых споров бесплатно для клиента.