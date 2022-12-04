Страхование путешествия во время зимнего отпуска следует оформлять заранее

По словам члена правления ССОЭ Лаури Потсеппа, наибольшее число споров вызывает страхование на случай срыва путешествия. «Такие споры можно очень легко предотвращать, если оформлять страхование путешествий сразу после оплаты путешествия, запланированного на зимний отпуск», – сказал Потсепп.

«В последнее время участились случаи, когда страхование оформляется только тогда, когда возникает препятствие для путешествия. Например, заболевает близкий человек, или становится известно о происшествии, из-за которого невозможно отправиться в путешествие. В таком случае уже поздно оформлять страхование на случай срыва путешествия, поскольку оно вступает в силу, как правило, через пару дней», – объяснил Потсепп.

За десять месяцев этого года страховые общества выплатили 11,8 миллиона евро в счет возмещений в рамках страхования путешествий. Это намного больше, чем в прошлые годы: за тот же период 2021 года было выплачено 3,9 миллиона евро, а в предыдущие годы соответствующая сумма не превышала 8 миллионов евро.

Менеджер по продуктам личного страхования BTA Ольга Трошин рекомендует при оформлении страхования путешествия проверять, чтобы страховые суммы были достаточны для обеспечения возмещения на случай несения медицинских расходов, срыва путешествия и возникновения проблем с багажом.