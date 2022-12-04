Группа американских истребителей F-15 прибыла на польскую авиабазу Ласк, сообщило в субботу Европейское воздушное командование США.
США направили в Польшу новые истребители
США направили в Польшу новые истребители
Самолеты прибыли в Польшу с авиабазы Лейкенхит в Великобритании
Согласно заявлению США, самолеты, количество которых не разглашается, начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО.
Тем временем, на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии итальянские истребители Eurofighter заменили канадские CF-18. Самолеты НАТО с этой базы выполняют патрульные полеты в Черноморском регионе.
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