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США направили в Польшу новые истребители

Interfax/BNS
США направили в Польшу новые истребители
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Истребитель F-15.
Истребитель F-15. Фото: AP

Группа американских истребителей F-15 прибыла на польскую авиабазу Ласк, сообщило в субботу Европейское воздушное командование США.

Самолеты прибыли в Польшу с авиабазы Лейкенхит в Великобритании

Согласно заявлению США, самолеты, количество которых не разглашается, начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО.

Тем временем, на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии итальянские истребители Eurofighter заменили канадские CF-18. Самолеты НАТО с этой базы выполняют патрульные полеты в Черноморском регионе.

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