Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил японскому информационному агентству Киодо, что основными мотивами принятия Финляндией решения о вступлении в НАТО были вторжение России в Украину и ядерная риторика Москвы.
Хаависто: Финляндия хочет вступить в НАТО из-за ядерной риторики Москвы
Хаависто: Финляндия хочет вступить в НАТО из-за ядерной риторики Москвы
По словам высокопоставленного финского дипломата, реальность европейской безопасности изменилась после вторжения России в Украину 24 февраля.
Кроме того, заявления Москвы о ядерном оружии заставили Финляндию «задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае. В настоящее время Турция и Венгрия являются единственными странами, которые не ратифицировали свое заявление. Принятие требует одобрения всех членов альянса.
Венгрия обещала сделать это в начале следующего года. По словам Турции, это будет сделано, когда обе страны Северной Европы выполнят ряд условий, которые были согласованы летом в меморандуме о взаимопонимании.