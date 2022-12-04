Хаависто: Финляндия хочет вступить в НАТО из-за ядерной риторики Москвы

По словам высокопоставленного финского дипломата, реальность европейской безопасности изменилась после вторжения России в Украину 24 февраля.

Кроме того, заявления Москвы о ядерном оружии заставили Финляндию «задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае. В настоящее время Турция и Венгрия являются единственными странами, которые не ратифицировали свое заявление. Принятие требует одобрения всех членов альянса.