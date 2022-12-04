В двух ДТП пострадали три человека

Первая авария произошла в 16:39 на улице Торнимяэ в Таллинне, недалеко от главного здания SEB, где 23-летний мужчина на автомобиле Mazda 3 на пешеходным переходе столкнулся с 19-летней женщиной. Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 21:06 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лубья в Таллинне, где, по предварительным данным, 50-летний мужчина на BMW въехал в Volvo, который остановился на красный свет светофора, а автомобилем управляла 30-летняя женщина. Скорая помощь доставила 23-летнюю пассажирку Volvo в Ида-Таллиннскую центральную больницу на обследование, а 7-месячную девочку, находившуюся в той же машине, в Таллиннскую детскую больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.