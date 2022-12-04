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Одну из стран ЕС освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть

rus.postimees.ee
Одну из стран ЕС освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть
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Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Евросоюзе Венгрию освободили от необходимости соблюдать потолок цен, установленный на российскую нефть, передает «Медуза».

«Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть», — написал Сийярто в соцсетях.

Глава МИД отметил, что власти Венгрии смогли защитить безопасность энергоснабжения страны. По его мнению, введение потолка цен на российскую нефть «больше всего вредит европейской экономике».

Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия согласовали предельную цену на морские поставки нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Санкции вступают в силу 5 декабря. Впоследствии предельную цену будут регулярно пересматривать. Власти России говорили, что не станут поставлять нефть по условиям ценового потолка.

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