Одну из стран ЕС освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть

«Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть», — написал Сийярто в соцсетях.

Глава МИД отметил, что власти Венгрии смогли защитить безопасность энергоснабжения страны. По его мнению, введение потолка цен на российскую нефть «больше всего вредит европейской экономике».