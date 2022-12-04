Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Евросоюзе Венгрию освободили от необходимости соблюдать потолок цен, установленный на российскую нефть, передает «Медуза».
Одну из стран ЕС освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть
Одну из стран ЕС освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть
«Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть», — написал Сийярто в соцсетях.
Глава МИД отметил, что власти Венгрии смогли защитить безопасность энергоснабжения страны. По его мнению, введение потолка цен на российскую нефть «больше всего вредит европейской экономике».
Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия согласовали предельную цену на морские поставки нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Санкции вступают в силу 5 декабря. Впоследствии предельную цену будут регулярно пересматривать. Власти России говорили, что не станут поставлять нефть по условиям ценового потолка.