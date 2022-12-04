Учения в таллиннской больнице: генератор, рассчитанный на 72 часа, перегрелся всего за полтора часа

В панельной дискуссии под руководством Урмаса Вайно приняли участие председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду, член правления Tallink Пирет Мюрк-Дюбуа, руководитель предприятий централизованного теплоснабжения Utilitas Роберт Китт и руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик. Они рассказали о наиболее важных уроках коронакризиса и сегодняшних проблемах, связанных с энергетическим кризисом, ростом цен и достижением европейских климатических целей.

Все выступавшие отметили, что, хотя у предприятий есть антикризисные планы, пандемия коронавируса ясно показала, что каждый кризис, а также стадии кризиса разные, и невозможно быть к ним полностью готовым. Нынешние времена представляют собой двойной вызов как для людей, так и для организаций – быстрый рост цен и инфляция затрудняют способность держаться на плаву. В то же время необходимо инвестировать в более энергоэффективное потребление и сокращение углеродного следа, что необходимо в связи с соглашением ЕС по климату.

Решение видится в сотрудничестве – например, Tallinna Vesi, Watercom и Utilitas сотрудничают в развитии инфраструктуры, поскольку вместе легче найти ресурсы для инвестиций в новые технологии.