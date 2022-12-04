Представители предприятий во время панельной дискуссии на конференции «Puhta Vee päev» поделились опытом поставщиков жизненно важных услуг, как справиться с кризисом.
Учения в таллиннской больнице: генератор, рассчитанный на 72 часа, перегрелся всего за полтора часа
В панельной дискуссии под руководством Урмаса Вайно приняли участие председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду, член правления Tallink Пирет Мюрк-Дюбуа, руководитель предприятий централизованного теплоснабжения Utilitas Роберт Китт и руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик. Они рассказали о наиболее важных уроках коронакризиса и сегодняшних проблемах, связанных с энергетическим кризисом, ростом цен и достижением европейских климатических целей.
Все выступавшие отметили, что, хотя у предприятий есть антикризисные планы, пандемия коронавируса ясно показала, что каждый кризис, а также стадии кризиса разные, и невозможно быть к ним полностью готовым. Нынешние времена представляют собой двойной вызов как для людей, так и для организаций – быстрый рост цен и инфляция затрудняют способность держаться на плаву. В то же время необходимо инвестировать в более энергоэффективное потребление и сокращение углеродного следа, что необходимо в связи с соглашением ЕС по климату.
Решение видится в сотрудничестве – например, Tallinna Vesi, Watercom и Utilitas сотрудничают в развитии инфраструктуры, поскольку вместе легче найти ресурсы для инвестиций в новые технологии.
Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду привел пример того, что места сотрудничества иногда могут быть очень неожиданными – во время коронапандемии они сотрудничали с Tallink, паромы которого предложили размещение на время карантина, чтобы уменьшить контакты врачей и медсестер и помочь им оставаться как можно дольше здоровыми. В случае кризисов для поставщиков жизненно важных услуг наиболее важно обеспечить непрерывность обслуживания, и это наиболее важно в учреждениях приоритетного уровня, таких как больницы, дома престарелых, детские сады, школы и другие поставщики жизненно важных услуг.
Член правления Tallink Пирет Мюрк-Дюбуа и руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик также считают, что у предприятий есть много возможностей для сотрудничества. «До сих пор мы считали, что в случае масштабного отключения воды в кризисной ситуации мы можем сотрудничать с водными компаниями в других регионах, но решение может быть еще ближе к нам – например, у судов Tallink также есть цистерны с водой», – сказала Соовик.
Зеленый поворот во время кризиса
Участники панели признали, что как в условиях коронакризиса, так и в условиях энергокризиса для гарантированного функционирования услуг необходимо временно сделать шаг назад. Глава Utilitas Роберт Китт пояснил, что после начала войны ситуация на топливных рынках стала еще более неопределенной. Сейчас Utilitas производит большую часть своей энергии из возобновляемых источников энергии, а природный газ также используется для покрытия пикового потребления в холодную погоду.
«В плане зеленого поворота – это шаг назад, но жизненно необходимый»
Роберт Китт
Ради надежности поставок и доступности жизненно важных услуг предприятие решило вместо природного газа использовать в этом году резервные виды топлива, такие как дизельное топливо и сланцевое масло. «С точки зрения зеленого поворота это шаг назад, но он жизненно необходим для обеспечения критически важных инфраструктурных услуг», – сказал Китт, добавив, что в то же время планируются и инвестиции, результатом которых станет производство всей энергии в Utilitas из возобновляемых источников самое позднее к 2030 году.
Представитель Tallink также отметил, что во время пандемии было использовано в два раза больше пластика, чем раньше, и хотя использование одноразовой посуды, масок, резиновых перчаток, полиэтиленовых покрытий и т. д. было неизбежно, чтобы остановить распространение коронавируса, сейчас компания пытается резко сократить количество используемого пластика. «За последние годы мы сократили углеродный след на 44% в расчете на одного пассажира. Мы продолжим эту работу с помощью инновационной и информационной деятельности и следуя принципам экономики замкнутого цикла», – заверила Мюрк-Дюбуа, приведя пример занавесок на пароме, которым дают вторую жизнь и перешивают их в сумки для покупок.
Постоянная просветительская деятельность
Для уменьшения углеродного следа важны и сотрудничество, и просвещение потребителей. Мюрк-Дюбуа упомянула осведомленность о питьевой воде из-под крана: если эстонцы с удовольствием пьют воду из-под крана и на паромах, использующих воду, очищенную на водоочистной станции Юлемисте, то финны пьют ее меньше, а шведы определенно предпочитают бутилированную воду. Хотя было признано, что в Эстонии была проделана хорошая работа по информированию населения о том, что водопроводная вода является чистой питьевой водой, и этому в немалой степени способствовали общественные краны с питьевой водой, эту информационную работу необходимо продолжать.
Пеэду привел пример больницы, которая каждый год покупает бутилированную воду на 100 000 евро: «Таллиннская водопроводная вода такого высокого качества, что подходит почти для всех медицинских процедур. У пациентов только с одним типом заболевания легких настолько чувствительная иммунная система, что мы дополнительно очищаем воду, используемую для их лечения в больнице. Но некоторые по-прежнему предпочитают пить бутилированную воду».
Кристийна Соовик отметила, что вода из-под крана обычно свежее и чище, чем вода в бутылках. Хотя водопроводная вода соответствует всем требованиям качества в 99,83% проб, компания постоянно работает в сотрудничестве с Watercom, чтобы обеспечить сохранение этого качества и в трубопроводе. «Самый сложный период – жаркое лето, когда некоторые учреждения, например детские сады, закрываются, возникает проблема с внутренним трубопроводом, который не используется, и в нем могут начать развиваться микробы. В качестве нового решения в начале нового года мы представим инновационную технологию промывки трубопроводов льдом. По сравнению со многими другими странами, в Эстонии очень чистая водопроводная вода, и мы первая страна в Северной Европе, которая начала очищать свои трубопроводы методом промывки льдом, чтобы и там сохранить качество воды».
Учения выявляют узкие места
Помимо антикризисного плана, справляться с кризисами помогают постоянные учения и умение быстро реагировать. По словам Агриса Пеэду, учения нужно проводить постоянно, поскольку во время них выявляются узкие места. Например, в Мустамяэском медицинском городке в августе была проведена проверка – в больнице есть три собственных электрогенератора, и, поскольку биржевая цена на электроэнергию была на очень высоком уровне, было принято решение перевести городок в рамках тестирования на резервные генераторы.
«Мы добились экономии финансов, но выяснялось, что, хотя генераторы рассчитаны на 72 часа работы, один из трех генераторов перегрелся уже через полтора часа использования. Такие тестирования чрезвычайно необходимы, и мы должны проводить их постоянно, поскольку теперь мы лучше подготовлены на случай, если отключится электричество или произойдет какой-либо другой непредвиденный кризис», – пояснил Пеэду.