На третий месяц протестов власти Ирана сообщили о роспуске полиции нравов и планах пересмотреть закон о ношении хиджаба.
Власти Ирана сообщили о роспуске полиции нравов
Власти Ирана сообщили о роспуске полиции нравов
В Иране на фоне продолжающихся протестов распущена полиция нравов, которая в основном следила за обязательным ношением женщинами хиджаба, сообщил генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Его слова приводят агентства dpa и AFP в воскресенье, 4 декабря.
«Полиция нравов была расформирована, но судебная система будет продолжать решать эту социальную проблему, – цитирует Монтазери ежедневная газета Shargh. Других подробностей не приводится.
Ношение хиджабов для женщин стало обязательным в Иране после Исламской революции 1979 года. Летом 2022 года в Иране приняли строгий закон о хиджабе и целомудрии, ужесточающий правила ношения одежды.
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