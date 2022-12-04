Власти Ирана сообщили о роспуске полиции нравов

В Иране на фоне продолжающихся протестов распущена полиция нравов, которая в основном следила за обязательным ношением женщинами хиджаба, сообщил генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Его слова приводят агентства dpa и AFP в воскресенье, 4 декабря.

«Полиция нравов была расформирована, но судебная система будет продолжать решать эту социальную проблему, – цитирует Монтазери ежедневная газета Shargh. Других подробностей не приводится.