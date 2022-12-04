ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два тяжелых ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: один человек погиб, несколько пострадали

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:45 на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в поселке Имавере, где столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra. По предварительным данным, Opel, следовавший в направлении Таллинна, не справился с управлением, попал в боковой занос и свернул на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, следовавшим в направлении Тарту.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 28-летняя женщина, которая была пассажиром автомобиля Opel. Водитель Opel был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Водитель Volkswagen 65-летний мужчина и пассажиры 65-летняя, 64-летняя и 62-летняя женщины доставлены в больницу для медицинского осмотра.

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Алара Смирнова, точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного производства. «На данный момент пока неизвестно, с какой скоростью двигались автомобили, участвовавшие в аварии, но мы это выясним в ходе расследования. При движении зимой очень важно адекватно оценивать дорожные условия и свои навыки вождения, а также выбирать подходящую скорость движения, которая может быть значительно ниже установленного скоростного режима. В снежных условиях стоит выделить немного больше времени на поездку и не торопиться, ведь самое главное, чтобы люди благополучно доехали до места назначения», – сказал Смирнов.