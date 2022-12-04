Сегодня, 4 декабря, до полудня на шоссе Таллинн-Тарту за короткий промежуток времени произошло сразу два ДТП, движение было сильно нарушено. В результате одной аварии погиб человек.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два тяжелых ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: один человек погиб, несколько пострадали
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:45 на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в поселке Имавере, где столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra. По предварительным данным, Opel, следовавший в направлении Таллинна, не справился с управлением, попал в боковой занос и свернул на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, следовавшим в направлении Тарту.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 28-летняя женщина, которая была пассажиром автомобиля Opel. Водитель Opel был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Водитель Volkswagen 65-летний мужчина и пассажиры 65-летняя, 64-летняя и 62-летняя женщины доставлены в больницу для медицинского осмотра.
По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Алара Смирнова, точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного производства. «На данный момент пока неизвестно, с какой скоростью двигались автомобили, участвовавшие в аварии, но мы это выясним в ходе расследования. При движении зимой очень важно адекватно оценивать дорожные условия и свои навыки вождения, а также выбирать подходящую скорость движения, которая может быть значительно ниже установленного скоростного режима. В снежных условиях стоит выделить немного больше времени на поездку и не торопиться, ведь самое главное, чтобы люди благополучно доехали до места назначения», – сказал Смирнов.
На обоих легковых автомобилях были установлены зимние шины, соответствующие требованиям. Водители были трезвыми и имели право управления транспортным средством. Максимально разрешенная скорость движения на этом участке дороги составляет 90 км/ч. На месте происшествия были зимние дорожные условия, дорога была скользкой и заснеженной. Движение было восстановлено в 14:30.
На том же участке дороге – на 105-м километре шоссе Таллинн-Тарту – около 11:25 также произошло ДТП: фургон вылетел в кювет. Водитель получил легкие травмы.
Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Алар Смирнов просит людей сохранять на дороге бдительность и выбирать подходящую скорость, поскольку дорога скользкая и заснеженная.
Из-за двух ДТП движение на 105-107 километрах шоссе Таллинн-Тарту нарушено. В направлении Тарту одна полоса закрыта. Полиция просит участников дорожного движения следовать указаниями регулировщика.
Тяжелые дорожные условия
Еще вчера вечером Служба погоды Эстонии выпустила срочное предупреждение о сильном снегопаде. Сегодня утром стало известно, что в воскресенье в течение дня снегопад распространится с южных границ Эстонии в северном направлении, местами затруднив дорожные условия.
В эти выходные на этом же участке дороги уже произошло несколько аварий – только вчера около 15:45 поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пауаствере в Пыльтсамаа столкнулись два автомобиля.
Скорая проверила состояние здоровья людей на месте, никто серьезно не пострадал. В момент аварии в одной машине находились четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними. В другой машине находились два человека.