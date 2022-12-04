Латвия может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Автор инициативы Денис Мелехов считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю не снизит эффективность труда, а у работников будет больше свободного времени для обучения и личного роста, что станет позитивным экономическим эффектом.

Против перехода на четырехдневную рабочую неделю выступили представители Латвийской торгово-промышленной палаты: они утверждают, что в Латвии производительность труда составляет только 70 процентов от среднего уровня по ЕС.

В 2015-2019 годах в Исландии провели эксперимент, в ходе которого три тысячи работников госсферы перевели на четырехдневную рабочую неделю. Участники эксперимента работали 35 часов в неделю с сохранением зарплаты. Производительность труда осталась на прежнем уровне, а все участники заявили, что стали лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание, а также наладили баланс работы и отдыха.