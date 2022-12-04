На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В поддержку инициативы подписались более десяти тысяч жителей Латвии, сообщает издание «Latvijas Zinas».
Латвия может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Автор инициативы Денис Мелехов считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю не снизит эффективность труда, а у работников будет больше свободного времени для обучения и личного роста, что станет позитивным экономическим эффектом.
Против перехода на четырехдневную рабочую неделю выступили представители Латвийской торгово-промышленной палаты: они утверждают, что в Латвии производительность труда составляет только 70 процентов от среднего уровня по ЕС.
В 2015-2019 годах в Исландии провели эксперимент, в ходе которого три тысячи работников госсферы перевели на четырехдневную рабочую неделю. Участники эксперимента работали 35 часов в неделю с сохранением зарплаты. Производительность труда осталась на прежнем уровне, а все участники заявили, что стали лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание, а также наладили баланс работы и отдыха.
Правительство Исландии признало «огромный успех» эксперимента, после чего местные профсоюзы пересмотрели условия труда. Теперь 86 процентов работников в Исландии либо перешли на более короткий рабочий день за ту же оплату, либо получили на это право.