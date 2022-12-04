Сын экс-офицера ФСБ Литвиненко рассказал, что его пытались мобилизовать: он 20 лет не живет в России

Сотрудники военкомата пришли в квартиру, где зарегистрирован Литвиненко, в середине октября. Дверь им открыли друзья семьи, поскольку сам Литвиненко не живет в России уже 20 лет. Анатолий переехал в Великобританию, где его отцу в 2000 году предоставили политическое убежище, передает DW.

Бегство Литвиненко в Лондон

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и попросил там политическое убежище в 2000 году. В 1998 году, еще находясь в России, он с несколькими сослуживцами рассказал на пресс-конференции, что получили задание убить влиятельного олигарха и политика Бориса Березовского. После этого Литвиненко уволили из ФСБ и неоднократно арестовывали.

С 2004 года Литвиненко сотрудничал с британской и испанской разведками, передавая сведения о русской мафии в Европе и ее связях с российскими чиновниками. Вместе с историком Юрием Фельштинским он также выпустил книгу «ФСБ взрывает Россию», в которой утверждал, что взрывы жилых домов в 1999 году были организованы ФСБ с целью оправдать войну в Чечне и привести к власти Владимира Путина.

Отравление Литвиненко

В ноябре 2006 года Литвиненко был убит в Лондоне. По версии следствия, он был отравлен радиоактивным веществом «полоний-210», добавленным в его чай. Британский суд пришел к выводу, что Литвиненко отравили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Разведслужбы страны заявили, что отравление имеет все признаки «убийства, спонсированного государством».