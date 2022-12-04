Большой обзор бургерных: были времена, когда можно было наесться за 1,80

Проезжая из одного конца Эстонии в другой, не хочется ждать еды по 20 минут, даже если никуда торопится. По-прежнему предпочтительнее быстро получить еду и двигаться дальше.

Крупные сети заправочных станций с их выбором еды – один из вариантов, но пять евро за гамбургер за неделю до зарплаты кажутся расточительством. Тем более, когда в десяти километрах придорожный ресторан быстрого питания за такую же сумму предложит два бургера.