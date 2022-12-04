В Ярвамаа есть шесть заведений быстрого питания вдоль главных государственных дорог, которые не связаны ни с одной крупной сетью заправочных станций. Хотя некоторые из них жалуются на нехватку клиентов, закрываться никто не собирается.
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Большой обзор бургерных: были времена, когда можно было наесться за 1,80
Большой обзор бургерных: были времена, когда можно было наесться за 1,80
Проезжая из одного конца Эстонии в другой, не хочется ждать еды по 20 минут, даже если никуда торопится. По-прежнему предпочтительнее быстро получить еду и двигаться дальше.