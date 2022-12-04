Фото ⟩ Третье ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: новая арендованная машина улетела в кювет

Иностранцы, ехавшие на арендованном автомобиле, хотели попасть на местную свадьбу, но из-за скользких дорожных условий ламельные шины не удержали машину на дороге: автомобиль выехал в кювет и врезался в дорожный знак.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде подтвердила, что в 13:20 поступило сообщение о ДТП на шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Валгма, где автомобиль Toyota выехал в кювет. «Сидевшая за рулем 30-летняя женщина не пострадала, в случае этого ДТП не была нужна ни помощь полиции, ни спасателей», – добавила она.