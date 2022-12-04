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Фото ⟩ Третье ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: новая арендованная машина улетела в кювет

rus.postimees.ee
Третье ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: новая арендованная машина улетела в кювет
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Сегодня в полдень на шоссе Таллинн-Тарту в районе Имавере за короткое время произошло две аварии. Одна была настолько тяжелой, что погиб человек. Недалеко от первых двух аварий (в сторону Мяо) произошло третье ДТП.

Иностранцы, ехавшие на арендованном автомобиле, хотели попасть на местную свадьбу, но из-за скользких дорожных условий ламельные шины не удержали машину на дороге: автомобиль выехал в кювет и врезался в дорожный знак.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде подтвердила, что в 13:20 поступило сообщение о ДТП на шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Валгма, где автомобиль Toyota выехал в кювет. «Сидевшая за рулем 30-летняя женщина не пострадала, в случае этого ДТП не была нужна ни помощь полиции, ни спасателей», – добавила она. 

Арендованная иностранцами машина была совсем новой – поставленная на учет весной этого года Toyota C-HR.

В ДТП пострадала передняя часть автомобиля.

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