Би-би-си: эстонские роботы разговаривают с людьми

Издание пишет, что роботы-курьеры, прибывшие в Кембридж в прошлом месяце, вызвали много разговоров в соцсетях после того, как местный житель опубликовал фото роботов, стоящих в очереди на пешеходном переходе. Робот не мог дотянуться до кнопки, которую нужно нажать, чтобы переключить сфетафор.

По словам жителя, он заметил, что, когда загорелся зеленый сигнал светофора, один из роботов сделал круг и снова остановился. В то же время другие роботы собрались позади него.

В соцсети, где было размещено фото, разгорелась оживленная дискуссия, и некоторые удивились тому, что роботы тоже разговаривают с людьми. «Один из роботов спросил женщину, может ли она нажать кнопку. Он был очень удивлен, что с ним разговаривает робот», – пояснил автор фото Би-би-си.

Представитель Starship Technologies сообщил Би-би-си, что роботы ежедневно совершают более 140 000 пересечений дорог по всему миру с помощью датчиков и искусственного интеллекта.

«Большинство переходов через дорогу осуществляется автоматически, но в редких случаях требуется помощь», – сказал он. «Правда и то, что иногда роботы обращаются за помощью к дружелюбным местным жителям, если не могут дотянуться до кнопки. Особенно если это новая область, которую они только открывают для себя», – добавил представитель.