Рекордная сумма ⟩ Найденную в Эстонии в старом доме картину продали почти за четверть миллиона евро

Эта картина десятилетиями висела бы на стене гостиной обычного хуторского дома, если бы дочь семейства – ученица основной школы – не стала бы писать реферат о художнике Конраде Мяги.

По мнению экспертов, картина была написана между 1916 и 1921 годами. Картина подписана автором и была сохранена оригинальная рама. Казаритса – деревня в волости Выру в Вырумаа. Салон E-kunstisalong выставил работу на аукцион с начальной ценой в 75 000 евро, а окончательная цена в шагами по 2000 евро выросла до 232 000 евро.

Тийя Карелсон (слева) и галерист Дайзи Кахур с картиной Конрада Мяги. Фото: Margus Ansu