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Рекордная сумма ⟩ Найденную в Эстонии в старом доме картину продали почти за четверть миллиона евро

rus.postimees.ee
Найденную в Эстонии в старом доме картину продали почти за четверть миллиона евро
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Картина Конрада Мяги «Пейзаж Казаритса» (1916–1921).
Картина Конрада Мяги «Пейзаж Казаритса» (1916–1921). Фото: Margus Ansu

На субботнем аукционе художественного салона E-kunstisalong в Тарту картина «Пейзаж Казаритса» эстонского художника Конрада Мяги (1878–1925) была продана за 232 000 евро. Это, вероятно, самая высокая цена, которую когда-либо платили за картину на эстонском аукционе.

Эта картина десятилетиями висела бы на стене гостиной обычного хуторского дома, если бы дочь семейства – ученица основной школы – не стала бы писать реферат о художнике Конраде Мяги.

По мнению экспертов, картина была написана между 1916 и 1921 годами. Картина подписана автором и была сохранена оригинальная рама. Казаритса – деревня в волости Выру в Вырумаа. Салон E-kunstisalong выставил работу на аукцион с начальной ценой в 75 000 евро, а окончательная цена в шагами по 2000 евро выросла до 232 000 евро.

Тийя Карелсон (слева) и галерист Дайзи Кахур с картиной Конрада Мяги. 
Тийя Карелсон (слева) и галерист Дайзи Кахур с картиной Конрада Мяги. Фото: Margus Ansu

До сих пор самым дорогим произведением искусства, проданным в Эстонии, была картина Йоханна Кёлера «Татарка в саду усадьбы Мшатка». Работа Кёлера была продана в галерее Vaal в 2008 году за 172 561 евро.

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